Yıllarca askere gitmedi: "Silaha el sürmem günah"! Mahkemeden emsal karar

Bursa'da ikamet eden 32 yaşındaki Yakup Bilensir, isimli genç adam, geçtiğimiz yıllarda askerlik yaşı geldiği için askere çağrılmış gitmediği için yoklama kaçağı sayılmıştı. Yıllarca askere gitmeyerek yoklama kaçağı olan genç hakkında, 2019 yılında askeri ceza kanununa muhalefet suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.
GAYRİMÜSLİM SAVUNMASI
Londra'daki işleri için sürekli yurt dışına çıkan genç, açılan dava kapsamında Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Kendisinin ve ailesinin gayrimüslim olduğunu belirten Bilensir, mensubu olduğu Yedinci Gün Adventist mezhebinde silah tutmanın günah olduğunu bu nedenle askere gidip günah işlemek istemediğini ifade etti. 3 yaşından beri kiliseye giderek dininin gerektiği gibi Cumartesi günü ayinlere katıldığını ve sıkı bir Hristiyan olduğu için dinine karşı gelmek istemediğini ifade eden genç adam, bu nedenle askere gitmek istemediğini ifade etti.
MAHKEME, SUÇ YOK DEDİ
Bağlı olduğu dinin mezhebi gereği bedelli askerlikte de silah talimatı yapıldığı için bu durumda bile askerlik yapamayacağını söyleyen Bilensir, 'Ben silaha hiçbir koşulda el sürmek istemiyorum. Bu nedenle beraatımı talep ediyorum' dedi. Mahkeme yargılama sonunda genç adamın askeri ceza kanununa muhalefet suçundan beraat etmesi yönünde karar verdi. Yapılan itiraz sonrası dosya, Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.
BAM'DAN EMSAL KARAR
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını onadı. Emsal nitelikteki bu kararda Türkiye Cumhuriyetinin her ne kadar İslam devleti olsa da diğer dinlere de hoş görülü olduğunu ve kendisini gayrimüslim kabul eden bir gencin bu talebinin yerinde olduğunu vurguladı. BAM, yerel mahkemenin bu nedenle inanç ve takdirine göre verdiği beraat kararının yerinde olduğuna hükmetti.
YEDİNCİ GÜN AVENDİST'İ MEZHEBİ
1863 yılından beridir bir grup insan tarafından kabul edilen Hristiyan dininin mezhebi olan Yedinci Gün Adventist'i, 19. yüzyıl ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Millerci hareketten doğmuş ve 1863 yılında resmî olarak kurulmuştur. Mezhebin en bilinen ismi Desmond Thomas Doss (7 Şubat 1919 – 23 Mart 2006) İkinci Dünya Savaşı'nda bir piyade bölüğünde muharebe doktoru olarak görev yapan Birleşik Devletler Ordusu onbaşısı idi. Doss, Okinawa Savaşı'nda 75 kişiyi kurtararak savaş sırasındaki eylemlerinden dolayı Onur Madalyası alan tek vicdani retçi olarak tarihe geçti.