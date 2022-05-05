Yıllarca askere gitmedi: "Silaha el sürmem günah"! Mahkemeden emsal karar

GAYRİMÜSLİM SAVUNMASI

Londra'daki işleri için sürekli yurt dışına çıkan genç, açılan dava kapsamında Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Kendisinin ve ailesinin gayrimüslim olduğunu belirten Bilensir, mensubu olduğu Yedinci Gün Adventist mezhebinde silah tutmanın günah olduğunu bu nedenle askere gidip günah işlemek istemediğini ifade etti. 3 yaşından beri kiliseye giderek dininin gerektiği gibi Cumartesi günü ayinlere katıldığını ve sıkı bir Hristiyan olduğu için dinine karşı gelmek istemediğini ifade eden genç adam, bu nedenle askere gitmek istemediğini ifade etti.



MAHKEME, SUÇ YOK DEDİ

Bağlı olduğu dinin mezhebi gereği bedelli askerlikte de silah talimatı yapıldığı için bu durumda bile askerlik yapamayacağını söyleyen Bilensir, 'Ben silaha hiçbir koşulda el sürmek istemiyorum. Bu nedenle beraatımı talep ediyorum' dedi. Mahkeme yargılama sonunda genç adamın askeri ceza kanununa muhalefet suçundan beraat etmesi yönünde karar verdi. Yapılan itiraz sonrası dosya, Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.