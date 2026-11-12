Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Doğası gereği muz bitkisi, ömrü boyunca yalnızca bir kez meyve verir. Hasat tamamlandığında geriye kalan o devasa gövde bir daha ürün vermeyeceği için çiftçiler tarafından kesilir ve yeni filizlere yer açmak adına tarla kenarlarına yığılır. Yıllar boyunca milyonlarca tonluk bu kütle, tarımda sadece kurtulunması gereken bir "yük ve atık" olarak görüldü.