Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Doğası gereği muz bitkisi, ömrü boyunca yalnızca bir kez meyve verir. Hasat tamamlandığında geriye kalan o devasa gövde bir daha ürün vermeyeceği için çiftçiler tarafından kesilir ve yeni filizlere yer açmak adına tarla kenarlarına yığılır. Yıllar boyunca milyonlarca tonluk bu kütle, tarımda sadece kurtulunması gereken bir "yük ve atık" olarak görüldü.
Bazı üretim sistemlerinde hektar başına ortaya çıkan bitkisel atık miktarının 220 tona kadar ulaştığı biliniyor — yani devasa bir israf söz konusu.
Ancak son yıllarda bu tablo tersine döndü. Sorunun kaynağı olan gövdeler, şimdi tam tersine talep gören bir hammaddeye dönüşmüş durumda.
Değişimin arkasında, gövdenin içindeki doğal liflerin şaşırtıcı derecede dayanıklı olduğunun keşfedilmesi yatıyor. 2020 yılında SN Applied Sciences dergisinde yayımlanan bir çalışmada, muz gövdesinden mekanik yöntemlerle çıkarılan liflerin özellikleri incelendi ve sonuçlar beklenenin ötesindeydi:
Muz lifinin çekme dayanımı yaklaşık 570 megapaskal ölçülürken, aynı testte tekstil sektöründe yıllardır kullanılan jüt sadece 249, sisal ise 350 megapaskal çıktı. Yani muz lifi, hem jütten hem sisalden bariz şekilde daha güçlü.
Araştırmacılara göre bu farkın arkasında, muz lifinin yaklaşık %67'lik yüksek kristallik oranı yatıyor — aynı oran jütte %43, sisalde ise %46'da kalıyor.
Taze kesilmiş gövdeler oldukça ağır, yüksek oranda su içeriyor ve kısa sürede bozulmaya başlıyor. Bu yüzden gövdeleri uzak mesafelere taşımak hem maliyetli hem de hammaddenin kalitesini düşüren bir seçenek.
Bu nedenle üretim tesisleri genellikle doğrudan muz yetiştirilen bölgelerin yakınına kuruluyor; gövdeler fermantasyon başlamadan fabrikaya ulaştırılıyor.
Fabrikaya gelen gövdeler önce büyüklük, nem oranı ve genel durumlarına göre ayrıştırılıyor. Ardından "mekanik dekortikasyon" adı verilen bir işlemle silindir ve bıçaklar yardımıyla gövde ezilip lifli kısım yumuşak dokudan ayrılıyor.
Bu mekanik yöntemin bir avantajı da, doğal lif üretiminde sıkça kullanılan ağır kimyasal banyolara olan ihtiyacı azaltması. Elde edilen kaba lifler daha sonra yıkanarak kalıntılardan temizleniyor ve koku gideriliyor.
Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki SENAI Tekstil Teknolojisi, Giyim ve Tasarım Enstitüsü, bu süreci laboratuvardan çıkarıp sanayi ölçeğine taşıyan "Banana Têxtil" adlı bir proje geliştirdi. Proje, prestijli BRICS Solutions Awards yarışmasının finaline kadar yükselerek muz lifinin endüstriyel potansiyeline dikkat çekti.
Üretim sürecinin kritik aşamalarından biri kurutma. Journal of Natural Fibers dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre kurutma sıcaklığı, elde edilen liflerin dayanıklılığını doğrudan etkiliyor. Bu yüzden sanayi tesisleri lifleri sadece açık havada bırakmak yerine, sıcaklığı kontrol edilebilen özel kurutma sistemleri kullanıyor — amaç, küf oluşumunu önlerken lifin gücünü korumak.
Kurutulan lifler, kullanım alanına göre farklı işlemlerden geçiyor. Tekstilde ipliğe dönüştürülen lifler, daha yumuşak kumaşlar elde etmek için pamukla karıştırılabiliyor.
Muz lifinin ortalama çapı 110 mikrometre olarak ölçülürken, bu değer jütte 59, sisalde ise 205 mikrometre civarında. Lifler ayrıca kompozit malzemelerde keçe hâline getirilebiliyor, kağıt ve ambalaj üretiminde de selülozik hammadde olarak değerlendiriliyor.
2025 yılında Packaging Technology and Science dergisinde yayımlanan bir çalışmada ise araştırmacılar bir adım daha ileri gitti: Muz gövdesinden elde edilen lifleri arap zamkıyla karıştırarak meyveler için kalıplanmış ambalaj levhaları ürettiler.
Mekanik testlerde bu ambalajların, geri dönüştürülmüş kağıt hamurundan yapılan ürünlerle benzer ya da daha iyi performans gösterdiği belirlendi. Tek sorun, malzemenin suyu daha fazla emmesiydi — bu da nemli ortamlarda kullanım için geliştirilmesi gereken bir nokta olarak işaretlendi.
Sürecin sonunda ortaya çıkan posa, özsu ve diğer organik kalıntılar da boşa gitmiyor. Bilimsel çalışmalarda bu kalıntıların mikrobiyal bileşenlerle birleştirilerek organik sıvı gübre üretiminde kullanılabileceği gösterildi. Bazı tesisler bu kalan malzemeyi kompost, biyogaz ya da sıvı gübreye dönüştürmeyi de test ediyor.