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Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:24

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Muz hasadının ardından tarlalarda hiçbir işe yaramadığı düşünülerek kesilip atılan o devasa gövdeler, bugün dev fabrikaların peşinden koştuğu stratejik bir hammaddeye dönüştü. Yıllarca üreticilerin kurtulmak için ekstra masraf yaptığı tarımsal atıklar, şimdilerde tekstilden ambalaja kadar pek çok sektörün iştahını kabartıyor.

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Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!
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Doğası gereği muz bitkisi, ömrü boyunca yalnızca bir kez meyve verir. Hasat tamamlandığında geriye kalan o devasa gövde bir daha ürün vermeyeceği için çiftçiler tarafından kesilir ve yeni filizlere yer açmak adına tarla kenarlarına yığılır. Yıllar boyunca milyonlarca tonluk bu kütle, tarımda sadece kurtulunması gereken bir "yük ve atık" olarak görüldü.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Bazı üretim sistemlerinde hektar başına ortaya çıkan bitkisel atık miktarının 220 tona kadar ulaştığı biliniyor — yani devasa bir israf söz konusu.

Ancak son yıllarda bu tablo tersine döndü. Sorunun kaynağı olan gövdeler, şimdi tam tersine talep gören bir hammaddeye dönüşmüş durumda.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

LİFLERİN GÜCÜ ŞAŞIRTTI

Değişimin arkasında, gövdenin içindeki doğal liflerin şaşırtıcı derecede dayanıklı olduğunun keşfedilmesi yatıyor. 2020 yılında SN Applied Sciences dergisinde yayımlanan bir çalışmada, muz gövdesinden mekanik yöntemlerle çıkarılan liflerin özellikleri incelendi ve sonuçlar beklenenin ötesindeydi:

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Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Muz lifinin çekme dayanımı yaklaşık 570 megapaskal ölçülürken, aynı testte tekstil sektöründe yıllardır kullanılan jüt sadece 249, sisal ise 350 megapaskal çıktı. Yani muz lifi, hem jütten hem sisalden bariz şekilde daha güçlü.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Araştırmacılara göre bu farkın arkasında, muz lifinin yaklaşık %67'lik yüksek kristallik oranı yatıyor — aynı oran jütte %43, sisalde ise %46'da kalıyor.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

FABRİKAYA GİDEN YOL

Taze kesilmiş gövdeler oldukça ağır, yüksek oranda su içeriyor ve kısa sürede bozulmaya başlıyor. Bu yüzden gövdeleri uzak mesafelere taşımak hem maliyetli hem de hammaddenin kalitesini düşüren bir seçenek.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Bu nedenle üretim tesisleri genellikle doğrudan muz yetiştirilen bölgelerin yakınına kuruluyor; gövdeler fermantasyon başlamadan fabrikaya ulaştırılıyor.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Fabrikaya gelen gövdeler önce büyüklük, nem oranı ve genel durumlarına göre ayrıştırılıyor. Ardından "mekanik dekortikasyon" adı verilen bir işlemle silindir ve bıçaklar yardımıyla gövde ezilip lifli kısım yumuşak dokudan ayrılıyor.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Bu mekanik yöntemin bir avantajı da, doğal lif üretiminde sıkça kullanılan ağır kimyasal banyolara olan ihtiyacı azaltması. Elde edilen kaba lifler daha sonra yıkanarak kalıntılardan temizleniyor ve koku gideriliyor.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

BREZİLYA'DA SANAYİ ÖLÇEĞİNE TAŞINDI

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki SENAI Tekstil Teknolojisi, Giyim ve Tasarım Enstitüsü, bu süreci laboratuvardan çıkarıp sanayi ölçeğine taşıyan "Banana Têxtil" adlı bir proje geliştirdi. Proje, prestijli BRICS Solutions Awards yarışmasının finaline kadar yükselerek muz lifinin endüstriyel potansiyeline dikkat çekti.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Üretim sürecinin kritik aşamalarından biri kurutma. Journal of Natural Fibers dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre kurutma sıcaklığı, elde edilen liflerin dayanıklılığını doğrudan etkiliyor. Bu yüzden sanayi tesisleri lifleri sadece açık havada bırakmak yerine, sıcaklığı kontrol edilebilen özel kurutma sistemleri kullanıyor — amaç, küf oluşumunu önlerken lifin gücünü korumak.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

KIYAFETTEN MEYVE KUTUSUNA

Kurutulan lifler, kullanım alanına göre farklı işlemlerden geçiyor. Tekstilde ipliğe dönüştürülen lifler, daha yumuşak kumaşlar elde etmek için pamukla karıştırılabiliyor.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Muz lifinin ortalama çapı 110 mikrometre olarak ölçülürken, bu değer jütte 59, sisalde ise 205 mikrometre civarında. Lifler ayrıca kompozit malzemelerde keçe hâline getirilebiliyor, kağıt ve ambalaj üretiminde de selülozik hammadde olarak değerlendiriliyor.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

2025 yılında Packaging Technology and Science dergisinde yayımlanan bir çalışmada ise araştırmacılar bir adım daha ileri gitti: Muz gövdesinden elde edilen lifleri arap zamkıyla karıştırarak meyveler için kalıplanmış ambalaj levhaları ürettiler.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Mekanik testlerde bu ambalajların, geri dönüştürülmüş kağıt hamurundan yapılan ürünlerle benzer ya da daha iyi performans gösterdiği belirlendi. Tek sorun, malzemenin suyu daha fazla emmesiydi — bu da nemli ortamlarda kullanım için geliştirilmesi gereken bir nokta olarak işaretlendi.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

ATIĞIN SONU YOK

Sürecin sonunda ortaya çıkan posa, özsu ve diğer organik kalıntılar da boşa gitmiyor. Bilimsel çalışmalarda bu kalıntıların mikrobiyal bileşenlerle birleştirilerek organik sıvı gübre üretiminde kullanılabileceği gösterildi. Bazı tesisler bu kalan malzemeyi kompost, biyogaz ya da sıvı gübreye dönüştürmeyi de test ediyor.

Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!

Sonuç olarak bir zamanlar tarlada çürümeye terk edilen bir tarımsal atık, bugün tekstilden ambalaja, kağıttan gübreye uzanan geniş bir yelpazede yeniden değer kazanıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Yıllarca çöpte çürümeye bırakıldı, şimdi fabrikalar peşinde!
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