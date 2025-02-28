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Giriş Tarihi: 28.2.2025 13:38

Yıllardır astım tedavisi görüyordu: Oturduğu ağacın altında ölü bulundu!

Antalya'da astım hastası Fikret Kılıç, ağacın altında oturduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. Baygın halde bulunan Kılıç, kurtarılamadı.

İHA
Yıllardır astım tedavisi görüyordu: Oturduğu ağacın altında ölü bulundu!

Olay, dün sabah saatlerinde Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendi evinin bahçesinde Fikret Kılıç (57) isimli vatandaş ağacın altında oturduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı.

Yerde baygın vaziyette birisinin yattığını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yerde hareketsiz yatan Fikret Kılıç'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden Fikret Kılıç'ın (57) astım hastası olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yıllardır astım tedavisi görüyordu: Oturduğu ağacın altında ölü bulundu!
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