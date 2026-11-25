BİR VEYA İKİ YUMURTA PİŞİRİRKEN KULLANDIĞINIZ TAVANIN BOYUTUNU DA HESABA KATIN

Tek bir yumurta pişirmek için çok geniş bir tava kullanıldığında beyaz kısmı gereğinden fazla yayılır. Küçük bir tavaya çok sayıda yumurta kırıldığında ise yumurtalar birbirine karışır ve pişirme işlemi zorlaşabilir.

Bu nedenle tava seçerken kaç yumurta hazırlanacağını da düşünmek gerekiyor.