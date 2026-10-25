Yıllarını direksiyona kalbini Mert’e verdi

Muğla sokaklarında her sabah gün doğarken direksiyon başına geçen halk otobüsü şoförü Naciye Demirtaş Daş, amansız bir hastalıkla mücadele eden 11 yaşındaki bir çocuğun hayallerini de geleceğe taşıdı. Çocukluğundan beri kalbinde büyüttüğü şiir tutkusunu, DMD kas hastalığıyla pençeleşen Mert Özkaya için umut ışığına dönüştüren iki çocuk annesi Daş, yazdığı mısralarla bir evladın yaşam mücadelesine can suyu oldu.

ŞİİRLERİ CAN SUYU OLDU

Yıllarca biriktirdiği duygularını "Aşk Bir Tufan" adlı 24 sayfalık kitapta toplayan Daş, kısa sürede 1000 adet satan kitabından elde ettiği her kuruşu, kişisel birikimleriyle birleştirdi. Direksiyon başında, alın teriyle kazandığı helal lokmasından artırdığı 150 bin lirayı, Mert'in valilik onaylı tedavi hesabına yatırdı. Şiirler bu kez sadece kâğıtlara dökülmedi; bir babanın çaresiz bekleyişine, bir çocuğun yarım kalmış çocukluğuna yoldaş oldu.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Kendi hayali olan otobüs şoförlüğünü gerçekleştirmenin gururunu yaşayan Naciye Demirtaş Daş, bu büyük fedakârlığını şu sözlerle anlattı: "Ben hayalimi gerçekleştirdim ama bunun birilerine dokunması gerekiyordu. Direksiyon başında hayatı taşırken bir başkasının hayatını kurtarmak için adım atabildiysem ne mutlu bana. Etrafımızdaki eksikliklerin farkında olmak ve bir çocuğun elinden tutabilmek dünyanın en güzel mutluluğu." Naciye Daş'ın kalemi, Mert'in ve onun gibi umut bekleyen yüzlerce DMD hastası çocuğa umut olurken; insanlığın, yardımlaşmanın ve sevginin hâlâ en büyük şifa olduğunu bir kez daha kanıtladı.