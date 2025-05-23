Jandarma Astsubay yıllık izninde ırmakta boğuldu

Olay, Ordu Samsun il sınırı olan Akçay Mahallesinde bulunan Akçay Irmağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte dinlenmek için ırmak kenarına giden 24 yaşındaki bir yıllık Jandarma Astsubay Çavuş Hakan Fidan, bir süre sonra Fidan, suda çırpınmaya başladı.

Bu sırada ırmak içinde genç astsubayı kurtarmaya çalışan arkadaşları ise 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı dalgıç ekipler, suyun yaklaşık 6 metre derinliğinde genç astsubayın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde astsubayın hayatı kaybettiği belirlendi. Astsubayın cenazesi Ünye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

YILIK İZNE GELDİ, ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mollafeneri Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli olan 24 yaşındaki Hakan Fidan'ın tim komutanı olarak görev yaptığı ve yıllık izin için Ordu'nun Ünye ilçesinde ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

SAVCI VE OLAY YERİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yaşanan olay sonrası Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri ile bölgeye gelen savcı boğulma olayının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.