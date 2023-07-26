Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda (93) hayata veda etti. Gruda, böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 14 Temmuz 1930'da dünyaya gelen Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956'da girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Çok sayıda filmde rol alan sanatçı, Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, Attilâ İlhan öncülüğündeki Mavi Hareketi'nde yer aldı.