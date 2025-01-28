Konya’da yine alkollü direksiyon başına geçti, annesi ve halasını hayattan kopardı!

Yapılan testte 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen Ferliarslan'ın daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine 2036 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Ferliarslan tutuklandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Abditolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tahir Ferliarslan'ıın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 CBK 50 plakalı otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün annesi Melehat Ferliarslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Halası Kamişe Öztat ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE 9 KES ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANMIŞ

Tahir Ferliarslan hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde testinde 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen Ferliarslan'in daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine de 22 Kasım 2036'ya kadar el konulduğu ortaya çıktı. Ferliaslan hakkında karıştığı son kazanın ardından da Jandarma Trafik Timi tarafından ehliyetine 5 yıl süreyle olmak üzere 22 Kasım 2041 tarihine kadar el konulması yönünde işlem yapıldı. Ferliarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.