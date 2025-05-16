Yine Çevre katliamı, Yine Gaziemir Belediyesi!

Geçtiğimiz hafta orman sınırındaki alanda vahşi depolama yaptığı gerekçesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından 1.8 milyon lira idari para cezasına çarptırılan CHP'li Gaziemir Belediyesi'nin ilçe sınırları içinde ikinci bir çevre skandalına daha imza attığı ortaya çıktı.

YİNE SARNIÇ

Gaziemir Belediyesi'nin Sarnıç mahallesinde fabrikaların ve evlerin arasında yer alan kamuya terkli arazide kaçak olarak atık depoladığı ortaya çıktı.

BAKANLIĞI GÖREVE DAVET ETTİ

Sosyal medya hesaplarından katı atıkların kaçak olarak depolandığı alandan çektiği görüntüleri paylaşan AK Partili Uğur İnan Atmaca, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'nü gereğini yapması için göreve davet etti.

SÖZDE 'GEÇİCİ DEPOLAMA' YAPIYORLARMIŞ...

Gaziemir Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık konteynerlerine doldurduğu çeşitli atıkları kamuya terkli alanda depoladığını belirten Atmaca: "Eğer önleme alınmaz, bu atıklar bulundukları yerden kaldırılmazsa herhangi bir yangın durumunda çevredeki fabrikalarla bölgede yaşayan insanların can ve mal güvenliği tehlikeye girebilir." Diye konuştu.

DAĞ GİBİ YIĞMIŞLAR

Atmaca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sarnıç'ta ikinci bir çevre felaketi ile karşı karşıyayız. Görüyorsunuz konteynerleri. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Ama Gaziemir Belediyesi, kamuya terkli bu alanda bir atık merkezi oluşturmuş. Belediye bu alanla ilgili yaptığı resmi açıklamada bunların geçici depolama olduğunu, ayrıştırıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait ruhsatlı döküm sahasına götürüleceğini ifade ediyor. Ama burası 1 yıldan fazla süreçte bu şekilde. Maalesef ne olduğu belli olmayan, çok çeşit atıklarla bu alan doldurulmuş, adeta bir dağ oluşturulmuş. Bu konu ile ilgili tekrar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı göreve davet etmek istiyoruz. Çünkü buradaki atıklar Allah korusun bir yangın olması halinde çevredeki fabrikalara ve insanların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturuyor. Bununla ilgili Gaziemir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bir an önce bu atıkları kaldırsın. Gerçekten Gaziemir adına, Sarnıç adına İzmir adına büyük üzüntü duyuyoruz." İfadelerini kullandı.

SABAH'IN HABERİ İHBAR KABUL EDİLMİŞTİ

Gaziemir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde yine Sarnıç'ta, orman alanı sınırına yakın bir alanda vahşi depolama yaptığı belirlenmiş, SABAH ilçe sınırları içinde yaşanan bu skandalı 'Orman kıyısında çevre felaketi' başlığı ile manşetine taşımıştı. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, katliamının yaşandığı alana giderek tespitlerde bulunmuş, tutanak tutmuştu. Daha sonra da bakanlık, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile Gaziemir Belediyesi'ne kaçak vahşi depolama yaptığı gerekçesi ile 1.8 milyon lira para cezası kesildiğini duyurmuştu.