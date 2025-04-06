Yine İETT yine kaza yine yangın

İstanbul'da toplu ulaşımın kanayan yarası haline gelen İETT'de gün geçmiyor ki bir kaza ya da yangın yaşanmasın. Başakşehir'de dün İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde seyir halindeolan 78C hat numaralı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ümraniye'de ise Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde hareket halinde olan İETT otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü, otobüsü durdurarak içeridekileri indirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.