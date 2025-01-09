Yıpranan bayrağı değiştirmek için gittığı dağda ölü bulundu

Türkiye'nin önde gelen dağcılarından Fehmi Efe (59), Kızlar Sivrisi Dağı'ndaki yıpranmış Türk Bayrağı'nı değiştirmek için 6 Ocak Pazartesi akşamı evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ulaşamadığı Fehmi Efe, jandarma ekipleri tarafından uçurum bölgesinde aranmaya başlandı. 9 Ocak Perşembe sabah saatlerinde jandarma ve AFAD ekipleri, çetin kış şartlarına ve sarp araziye rağmen arama çalışmalarını sürdürdü. Ekipler öğleye saatlerinde Fehmi Efe'nin uçurumdaki cansız bedenine ulaştı. Ekipler zorlu şartlarda Fehmi Efe'nin cansız bedenini uçurumdan çıkarmayı başardı. Fehmi Efe'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberin ardından Fehmi Efe'nin kendisi gibi dağcı olan eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ölüm haberini alan dağcı arkadaşları ise bölgeye koştu. Fehmi Efe'nin bölgenin en yüksek zirvesi olan Kızlar Sivrisi Dağı'ndaki yıpranan Türk Bayrağı'nı en zor şartlarda bile zirveye çıkarak yıllardır düzenli olarak değiştirdiği öğrenildi.