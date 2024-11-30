Yitik Lale anavatanına kavuştu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1892 yılında Alman bir bahçıvan tarafından endemik lale bulundu. Bilim adamları laleye "tulipa sprengeri baker" adını verdi. Ancak keşfedildikten 4 sene sonra lale doğada yok oldu. Yerli ve yabancı yüzlerce bilim insanının uzun süren çalışmaları sonuç vermedi. Neslinin yok olduğu düşünülen endemik türe 'Yitik Lale' adı verildi. Türkiye'de yok olan lalenin Avrupa'da az sayıda bahçede varlığını sürdürdüğü öğrenildi. İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, lalenin Türkiye'ye geri getirilmesi için "Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor" adlı bir proje başlattı. Endemik türün soğan ve tohumları İngiltere'den anavatanı Merzifon'a getirildi. Merzifon'da bir bahçede özenle korunan lale, neslinin devamı için tohum verdi. Elde edilen tohumlar Çakallar mevkiinde düzenlenen tohum ekim töreninde toprakla buluştu. Ekim toplatısında konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, "Yaklaşık 40 bin tohumu ata yurduyla buluşturduk" dedi.