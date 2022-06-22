YKS soruları ve cevapları (cevap anahtarı) ÖSYM resmi sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar bu süreçte kendi yanıtlarıyla ÖSYM'nin yayımladığı TYT, AYT cevap anahtarını karşılaştırarak kendi puanlarını hesaplıyor. YKS soruları ve cevapları için binlerce aday halen araştırmalarına devam ediyor. ÖSYM, son oturum olan YDT'nin hemen ardından aynı gün içerisinde kitapçığı erişime açmıştı. İşte YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları (cevap anahtarı kitapçığı)...
81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDS) ise saat 15.45'te başlayacak.
Bu yıl ilk kez baraj olmadan gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında adaylar ter döktü. 2 milyon 56 bin 512 adayın geleceğini belirlemek için yapılan ve sabah 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürdü. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav 13.15'te sona erdi. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan AYT'de 317 bin 765 kişi görev alıyor.
TYT VE AYT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Üniversite sınavı YKS'nin iki oturumu dün ve bugün tamamlandı. ÖSYM genelde YKS sınav soruları ve cevap anahtarını sınav günü ya da bir sonraki gün yayımlıyor.
10 gün erişim sağlanabilen sistemde sınava girmeyen adaylar için soru ve cevapların bir kısmı açık olacak.
Örnek bir kitapçık ve cevap anahtarı şeklinde yayımlanacak sınav soruları ve cevapları Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Biyoloji, Kimya, Fizik dersleri özelinde kontrol edilebilecek.
YKS PUAN HESAPLAMA
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her
biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.