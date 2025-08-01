YKS 2025 YKS SAYISAL (SAY) BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI :2 ve 4 yıllık sayısal bölümlere kaç puanla girilir?

YKS tercih dönemi başladı! Adaylar, 1 – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Sayısal puan türünden tercih yapacak öğrenciler için en çok merak edilen konuların başında, 2025 yılına ait sayısal bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları geliyor. Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen binlerce aday, "2-4 yıllık sayısal bölümler hangileri, kaç puanla alıyor?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle mühendislik, sağlık bilimleri ve fen bilimleri gibi sayısal tabanlı alanlar, bu yıl da tercih listelerinin üst sıralarında yer alıyor. İşte YKS 2025 sayısal bölümleri taban puanları ve sıralamalar…
Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.
Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:
KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.
Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Not: Listeler, 2024 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.
2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)
4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aktüerya Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bahçe Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Basım Teknolojileri
Beslenme ve Diyetetik
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyoenformatik ve Genetik
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Deri Mühendisliği
Dijital Oyun Tasarımı
Dil ve Konuşma Terapisi
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
Ebelik
Eczacılık (5 Yıllık)
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Ergoterapi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizik Mühendisliği
Fizik Öğretmenliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fotonik
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Gemi ve Yat Tasarımı
Genetik ve Biyomühendislik
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
Geomatik Mühendisliği
Gerontoloji
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Harita Mühendisliği Taban Puanları
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Hemşirelik
Hidrojeoloji Mühendisliği
İç Mimarlık
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Öğretmenliği
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoteknoloji
Mühendislik Programları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Odyoloji
Optik ve Akustik Mühendisliği
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Perfüzyon
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Pilotaj
Polimer Malzeme Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Şehir ve Bölge Planlama
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Tıp (6 Yıllık)
Tıp Mühendisliği
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tütün Eksperliği
Uçak Bakım ve Onarım
Uçak Elektrik ve Elektroniği
Uçak Gövde ve Motor Bakımı
Uçak Mühendisliği
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği
Uzay ve Uydu Mühendisliği
Veteriner (5 Yıllık)
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yapay Zeka Mühendisliği
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Yazılım Geliştirme
Yazılım Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği Programları
2 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Beton Teknolojisi
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bitki Koruma
Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Boya Teknolojisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deri Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taşıyıcılar
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronörofizyoloji
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme
Geoteknik
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Harita ve Kadastro
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İnşaat Teknolojisi
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İş Makineleri Operatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
Kağıt Teknolojisi
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Maden Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Metalurji
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri
Odyometri
Optisyenlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon Teknikleri
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyoterapi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistlik
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
Seramik, Cam ve Çinicilik
Seramik ve Cam
Sondaj Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
Süt ve Besi Hayvancılığı
Şarap Üretim Teknolojisi
Tahribatsız Muayene
Tarım Makineleri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Uçak Teknolojisi
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama
Yağ Endüstrisi
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yat Kaptanlığı
Yaşlı Bakımı
Yat Kaptanlığı