Haberler Yaşam Haberleri YKS 2025 SÖZEL (SÖZ) BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI: 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerine kaç puanla girilir?
Giriş Tarihi: 1.8.2025 21:08 Son Güncelleme: 1.8.2025 21:09

YKS 2025 SÖZEL (SÖZ) BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI: 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerine kaç puanla girilir?

2025 YKS tercihlerinde sözel puan türüyle yerleşmek isteyen adaylar için tercih maratonunu başladı. ÖSYM’nin tercih sürecini başlatmasının ardından, sözel alanlardaki programlara yönelen öğrenciler, puan bilgilerini ve başarı sıralamalarını incelemeye koyuldu. Kılavuzda hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans düzeyinde pek çok sözel bölüm yer alıyor. 180 puan barajından başlayan ve 500 puana kadar uzanan aralıkta öğrenci kabul eden bölümler, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı, Radyo Televizyon, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği gibi bölümler öne çıkıyor. Tercih listesini hazırlamaya başlayan adaylar, detayları titizlikle araştırıyor. İşte 2025 YKS sözel bölümlerin taban puanlar, sıralamalar ve kontenjan detayları...

YKS 2025 SÖZEL SÖZ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI: 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerine kaç puanla girilir?

YKS tercih süreci başladı! Adaylar, 1 – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM üzerinden yapabilecek. Sözel puan türüyle tercih yapacak öğrenciler için en çok araştırılan konuların başında, 2025 yılına ait sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları geliyor. Eğitim, iletişim, edebiyat ve ilahiyat gibi alanlara ilgi duyan adaylar, "Hangi sözel bölüme kaç puanla giriliyor?" sorusunun yanıtını arıyor. 2 ve 4 yıllık programlar arasından seçim yapmak isteyen öğrenciler için tercih dönemi oldukça kritik. İşte 2025 sözel taban puanları ve sıralamaları...

YKS 2025 TERCİHLERİ BAŞLADI!

Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2025 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Not: Listeler, 2024 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

SÖZEL BÖLÜMLER 2025: SÖZ PUANIYLA ALIM YAPAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı ve Yönetimi

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve İletişim

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Halkbilim

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İletişim Bilimleri

İletişim Fakültesi

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam Bilimleri

İslami İlimler

Kazak Dili ve Edebiyatı

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Rekreasyon Yönetimi

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Türkoloji

Yeni Medya

Yeni Medya ve İletişim

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YKS 2025 SÖZEL (SÖZ) BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI: 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerine kaç puanla girilir?
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