Haberler Yaşam Haberleri YKS AYT BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI | 2025 AYT puan türüyle hangi bölümlere girilir, hangi bölüm kaç puan?
Giriş Tarihi: 1.8.2025 16:21 Son Güncelleme: 1.8.2025 16:21

YKS AYT BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI | 2025 AYT puan türüyle hangi bölümlere girilir, hangi bölüm kaç puan?

Üniversite adaylarının merakla beklediği 2025 YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. Tercih süreci 1 – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar bu süreçte, YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak hayal ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşmek için tercihlerini gerçekleştirecek. Kılavuzda, AYT ile alım yapan bölümler başta olmak üzere, tüm YKS AYT bölümleri için kapsamlı bilgiler yer alıyor. Adayların en doğru tercihleri yapabilmesi açısından bu bilgiler büyük önem taşıyor. Peki, AYT ile alım yapan bölümler hangileri? İşte YKS 2025 AYT bölümleri taban puanları, sıralamalar ve kontenjanlar…

YKS AYT BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI | 2025 AYT puan türüyle hangi bölümlere girilir, hangi bölüm kaç puan?

2025 YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tercihler 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini inceleyerek hayal ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşmek için tercih yapacak. Kılavuzda özellikle AYT ile öğrenci alan bölümler detaylı şekilde yer alıyor. Peki, 2025 YKS'de AYT puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri? İşte YKS AYT bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS 2025 tercih süreci, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun ardından resmen başlayacak.

Üniversite adayları için tercih işlemleri, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercih listelerini sisteme girebilecek.

2025 YKS TERCİH KILAVUZU ÖN BİLGİ AMAÇLI ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM sınav takvimine göre ön bilgi veren YKS tercih kılavuzu bugün 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS AYT İLE ALAN BÖLÜMLER TABAN PUANLARI!

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025 yılına ait en düşük ve en yüksek puanlar, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Tercih döneminde adaylar, önceki yılın yerleştirme puanları ve sıralamalarını referans alarak tercihlerini hazırlıyor. ÖSYM'nin 2024 yılına ait ön lisans ve lisans programlarının puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Listeler, YKS tarafından yayımlanan ön bilgilendirme amaçlı 2025 tercih kılavuzuna göredir. Kılavuzun son hali yayımlandıktan sonra değişiklik gösterebilir:

YKS AYT İLE ALIM YAPAN BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

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YKS AYT BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI | 2025 AYT puan türüyle hangi bölümlere girilir, hangi bölüm kaç puan?
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