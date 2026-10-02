YKS EK TERCİH KAYITLARI 2026-2027: ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

28 Eylül 2026 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci için üniversiteli olma hayali gerçeğe dönüştü. Tercih ettikleri programlara yerleşen adayların yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırma maratonu başladı. ÖSYM YKS ek tercih kayıt takvimi ve süreci bilgileri ön plana çıktı.
ÖSYM tarafından açıklanan YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt tarihleri gündeme geldi. Takvime göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Öğrencilerin, belirtilen süre içerisinde kazandıkları üniversitenin kayıt koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.
YKS ek tercih üniversite kayıtlarını elektronik olarak yapmak isteyen adayların, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.
Ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan "Üniversite E-Kayıt" hizmeti seçilerek ekrandaki yönlendirmeler takip edilecek.
Kayıt işlemini tamamlayan adayların barkodlu elektronik kayıt belgesini almaları gerekiyor.
e-Devlet üzerinden işlem gerçekleştiremeyen öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitenin öğrenci işleri birimine başvurabilecek. Özellikle lise mezuniyet bilgisi sistemde görüntülenmeyen adayların durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuyla görüşerek gerekli belgeleri hazırlaması gerekiyor.
2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların hazırlaması gereken belgeler, yerleştikleri yükseköğretim kurumuna ve programa göre değişiklik gösterebiliyor.
Üniversitelerin kayıt duyurularına göre şahsen kayıt yaptıracak adaylardan genel olarak şu belgeler isteniyor:
- T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
- Lise diplomasının aslı, onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesi
- YKS ek yerleştirme sonuç belgesi
- Üniversitenin talep etmesi halinde vesikalık fotoğraf
- İlgili bölümün gerektirdiği sağlık raporu veya diğer özel belgeler
- e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversitelerinin duyurularını takip ederek varsa ek belge teslimi ve diğer kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
2026-YKS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/X10gALvyK5 pic.twitter.com/Zxgl3EQSAO— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 28, 2026