YKS EK TERCİH KAYITLARI 2026-2027: ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların hazırlaması gereken belgeler, yerleştikleri yükseköğretim kurumuna ve programa göre değişiklik gösterebiliyor.

Üniversitelerin kayıt duyurularına göre şahsen kayıt yaptıracak adaylardan genel olarak şu belgeler isteniyor:

- T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

- Lise diplomasının aslı, onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesi

- YKS ek yerleştirme sonuç belgesi

- Üniversitenin talep etmesi halinde vesikalık fotoğraf

- İlgili bölümün gerektirdiği sağlık raporu veya diğer özel belgeler

- e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversitelerinin duyurularını takip ederek varsa ek belge teslimi ve diğer kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör