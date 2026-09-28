YKS EK TERCİH KAYITLARI 2026 | YKS Ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçları 28 Eylül'de açıklandı. ÖSYM'nin sonuç duyurusuyla birlikte bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kayıt takvimi belli oldu. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, ilan edilen tarihler ile e-Devlet üzerinden ya da bağlı oldukları üniversiteye başvuru yapmaları gerekiyor.