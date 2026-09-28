Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİH KAYITLARI 2026 | YKS Ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:12 Son Güncelleme: 28.09.2026 16:15

YKS EK TERCİH KAYITLARI 2026 | YKS Ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye yerleşen adaylar için sıra kayıt aşamasına geldi. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden veya kazandıkları üniversitelere başvurarak işlemlerini verilen tarihler arasında gerçekleştirecek. Peki, YKS ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak, e-kayıt nasıl yapılır? İşte, 2026 kayıt takvimi…

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YKS EK TERCİH KAYITLARI 2026 | YKS Ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır?
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2026 YKS ek yerleştirme sonuçları 28 Eylül'de açıklandı. ÖSYM'nin sonuç duyurusuyla birlikte bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kayıt takvimi belli oldu. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, ilan edilen tarihler ile e-Devlet üzerinden ya da bağlı oldukları üniversiteye başvuru yapmaları gerekiyor.

2026 YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından 28 Eylül 2026 tarihinde açıklanan YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin, belirtilen süre içerisinde kazandıkları üniversitenin kayıt koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2026 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

YKS EK TERCİH E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar, üniversiteye gitmeden e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresindeki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ait Üniversite e-Kayıt hizmetine giriş yapılması gerekiyor.

E-kayıt işlemi için izlenecek adımlar şöyle:

  1. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın.
  2. Arama bölümüne Üniversite e-Kayıt yazın.
  3. Yerleştiğiniz üniversite ve program bilgilerini inceleyin.
  4. Ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek işleminizi tamamlayın.
  5. Oluşturulan elektronik kayıt belgesini görüntüleyerek saklayın.

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E-KAYIT YAPAMAYAN ADAYLAR NE YAPACAK?

e-Devlet üzerinden işlem gerçekleştiremeyen öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitenin öğrenci işleri birimine başvurabilecek. Özellikle lise mezuniyet bilgisi sistemde görüntülenmeyen adayların durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuyla görüşerek gerekli belgeleri hazırlaması gerekiyor.

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Üniversite kayıtlarında istenen evraklar, adayların yerleştikleri yükseköğretim kurumuna ve bölümüne göre farklılık gösterebilir. Şahsen başvuru yapacak öğrencilerden kimlik belgesi, ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi ve gerekli durumlarda lise diploması veya mezuniyet belgesi talep edilebiliyor.

Elektronik kaydını tamamlayan adayların ise ayrıca belge teslim etmeleri gerekip gerekmediğini üniversitelerinin duyurularından öğrenmesi gerekiyor.

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YKS EK TERCİH KAYITLARI 2026 | YKS Ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır?
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