YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINDA TIKLA-İNDİR! YKS giriş belgesi açıklandı mı, AYT-TYT-YDT sınav yerleri nereden, nasıl görüntülenir?

YSK'ye girecek milyonlarca aday sınav giriş belgelerini sorgularken ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasıyla "YKS giriş belgeleri" adayların erişimine açıldı.Üniversite sınavında katılacakları oturuma göre sınav merkezi, salon ve sıra sayılarını öğrenmek isteyen adaylar, sınava giderken giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanında bulunduracak. Peki; 2024 YKS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl görüntülenir? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı