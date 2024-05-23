YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINDA TIKLA-İNDİR! YKS giriş belgesi açıklandı mı, AYT-TYT-YDT sınav yerleri nereden, nasıl görüntülenir?

YSK'ye girecek milyonlarca aday sınav giriş belgelerini sorgularken ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasıyla "YKS giriş belgeleri" adayların erişimine açıldı.Üniversite sınavında katılacakları oturuma göre sınav merkezi, salon ve sıra sayılarını öğrenmek isteyen adaylar, sınava giderken giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanında bulunduracak. Peki; 2024 YKS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl görüntülenir? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
YKS GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, "Temel Kurallar" metnine ve Kılavuz'a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
YKS sınav giriş belgeleri her oturum için ayrı düzenlenecek. Bu sebeple farklı oturumlara katılacak adaylar ilgili sınavın giriş belgesini sınav günü yanında bulundurması gerekmektedir.
YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulabiliyor.
Adaylar alternatif olarak "e-Devlet giriş yap" seçeneğiyle birlikte sisteme giriş yapabilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan menü aracılığıyla " Başvurularım" kısmından sınav giriş belgesi görüntülenebilir.
YKS SINAVI NE ZAMAN 2024?
YKS 2024 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran günü gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran günü tamamlanacak.