Haberler Yaşam Haberleri YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM: 2024 YKS sınav yerleri belli oldu mu, TYT-AYT-YDT giriş yeri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.5.2024 15:40 Son Güncelleme: 22.5.2024 15:40

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM: 2024 YKS sınav yerleri belli oldu mu, TYT-AYT-YDT giriş yeri ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. TYT, AYT ve YDT için hazırlıklar hız kesmeden devam ederken sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılacak. Bu noktada “YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?” sorusu arama motorlarında kendine yer buldu. YKS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri için ais.osym.gov.tr adresi sık sık ziyaret ediliyor. İşte detaylar…

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM: 2024 YKS sınav yerleri belli oldu mu, TYT-AYT-YDT giriş yeri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri sorgulama işlemleri bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek üniversite sınavı öncesi hız kazandı. Üç oturumda düzenlenecek olan sınavda her oturum için ayrı sınav giriş belgesi yayınlanacak. Durum böyle olunca sınav merkezi, salon ve sıra sayılarını öğrenmek isteyen adaylar "2024 YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, nasıl ve nereden alınır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, YKS sınav yerleri belli oldu mu, nereden bakılır? İşte ayrıntılar…

YKS SINAVI NE ZAMAN 2024?

YKS 2024 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran günü gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran günü tamamlanacak.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2024 YKS giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih henüz belli olmadı. Sınava geri sayım devam ederken giriş belgeleri bekleniyor.

Erişimin ardından belgelere T.C. ve ÖSYM Aday şifreleri ile erişilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversites sınavı sonuçları ise 17 Temmuz günü adayların erişimine açılacak.

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEK ENGELLİ ADAYLARA EK SÜRE!

ÖSYM, merkezi sınavlarda ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli öğrencilerin tamamı için 2025'te başlayacak ek sürenin, 8-9 Haziran'daki YKS'de uygulanmasına karar verdi.

Yardım alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesini kararlaştırdı.

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YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM: 2024 YKS sınav yerleri belli oldu mu, TYT-AYT-YDT giriş yeri ne zaman açıklanacak?
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