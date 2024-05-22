YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM: 2024 YKS sınav yerleri belli oldu mu, TYT-AYT-YDT giriş yeri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri sorgulama işlemleri bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek üniversite sınavı öncesi hız kazandı. Üç oturumda düzenlenecek olan sınavda her oturum için ayrı sınav giriş belgesi yayınlanacak. Durum böyle olunca sınav merkezi, salon ve sıra sayılarını öğrenmek isteyen adaylar "2024 YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, nasıl ve nereden alınır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, YKS sınav yerleri belli oldu mu, nereden bakılır? İşte ayrıntılar…