YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ tıkla-sorgula ekranı || ÖSYM ile 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır? (TYT, AYT ve YDT)

8-9 Haziran'da milyonlarca öğrencinin katılımı ile yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son kontroller yapılıyor. Hayallerini kurdukları üniversitede eğitim görmek için uzun süredir hazırlık yapan öğrencilerin gözü tarih yaklaştıkça sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrencilerin sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgelerinde olacak. Bu noktada "2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. ÖSYM kılavuzu ile YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte TYT - AYT - YDT sınav yerleri sorgulama ekranı…