YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ tıkla-sorgula ekranı || ÖSYM ile 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır? (TYT, AYT ve YDT)

8-9 Haziran'da milyonlarca öğrencinin katılımı ile yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son kontroller yapılıyor. Hayallerini kurdukları üniversitede eğitim görmek için uzun süredir hazırlık yapan öğrencilerin gözü tarih yaklaştıkça sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrencilerin sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgelerinde olacak. Bu noktada "2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. ÖSYM kılavuzu ile YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte TYT - AYT - YDT sınav yerleri sorgulama ekranı…
YKS SINAVI NE ZAMAN 2024?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: : 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.
2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM, 2024 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ni geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ