YKS sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı: (ais.osym.gov.tr) YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na geri sayım başlarken YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler bu hafta sonu girecekleri üniversite sınavına odaklandı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS için sınav giriş yerlerinin açıklanması ile şimdiden belgenin çıktısı alınıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı? İşte detaylar...
ÖSYM adayların sınavlara girecekleri merkezleri belli oldu ve YKS sınav yerleri açıklandı. Önceki sınavlarda uygulanan sistemin bu sınavda da uygulanmasıyla sınav giriş belgeleri YKS'ye yaklaşık 10 gün kala duyuruldu.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yani sınavlar 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak olup YKS sınav giriş belgeleri 1 Haziran'da duyurulmuş oldu. Belgeler ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden erişime açıldı. Açıklamayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre sınavların yapılacakları tarihler şöyle;