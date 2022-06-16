YKS sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı: (ais.osym.gov.tr) YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı?

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI!

ÖSYM adayların sınavlara girecekleri merkezleri belli oldu ve YKS sınav yerleri açıklandı. Önceki sınavlarda uygulanan sistemin bu sınavda da uygulanmasıyla sınav giriş belgeleri YKS'ye yaklaşık 10 gün kala duyuruldu.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yani sınavlar 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak olup YKS sınav giriş belgeleri 1 Haziran'da duyurulmuş oldu. Belgeler ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden erişime açıldı. Açıklamayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptı.

YKS 2022 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre sınavların yapılacakları tarihler şöyle;