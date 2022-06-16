Haberler Yaşam Haberleri YKS sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı: (ais.osym.gov.tr) YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı?
Giriş Tarihi: 16.6.2022 11:27

YKS sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı: (ais.osym.gov.tr) YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı?

YKS sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı: ais.osym.gov.tr YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı?

YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama işlemleri an itibariyle hız kazanıyor. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanmasına karar verilen üniversite sınavına katılım sağlayacak adaylar, uzun süredir YKS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı sorusuna yanıt arıyor. Sınav yerlerini gösteren belgeler bu hafta sonu düzenlenecek sınava girerken mutlaka adayların yanında bulunması gerekiyor. İşte ÖSYM AİS GİRİŞ 2022 ile YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı ve detaylar... (ais.osym.gov.tr)

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na geri sayım başlarken YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler bu hafta sonu girecekleri üniversite sınavına odaklandı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS için sınav giriş yerlerinin açıklanması ile şimdiden belgenin çıktısı alınıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı? İşte detaylar...

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI!

ÖSYM adayların sınavlara girecekleri merkezleri belli oldu ve YKS sınav yerleri açıklandı. Önceki sınavlarda uygulanan sistemin bu sınavda da uygulanmasıyla sınav giriş belgeleri YKS'ye yaklaşık 10 gün kala duyuruldu.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yani sınavlar 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak olup YKS sınav giriş belgeleri 1 Haziran'da duyurulmuş oldu. Belgeler ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden erişime açıldı. Açıklamayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptı.

YKS 2022 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre sınavların yapılacakları tarihler şöyle;

  • YKS Temel Yeterlilik Sınavı 18 Haziran 2022 10:15
  • YKS Alan Yeterlilik Testi 19 Haziran 2022 10:15
  • YKS Yabancı Dil Testi 19 Haziran 2022 - 15:45

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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