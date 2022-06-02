YKS giriş belgesi 1 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Haziran ayının ikinci haftası üç oturumda düzenlenecek olan üniversite sınavı için adaylar son hazırlıklarını tamamlıyor. Üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak olup "YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte YKS sınav yerleri giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve detaylar.