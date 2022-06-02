Haberler Yaşam Haberleri YKS sınav yerleri sorgulama ÖSYM AİS ekranı: Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 2.6.2022 20:49 Son Güncelleme: 2.6.2022 20:56

YKS sınav yerleri sorgulama ÖSYM AİS ekranı: Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta?

YKS sınav yerleri sorgulama ÖSYM AİS ekranı: Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Haziran ayında TYT, AYT ve YDT oturumları şeklinde düzenlenecek olan üniversite sınavı öncesi ÖSYM tarafından YKS sınav yerleri duyuruldu. Söz konusu sınava katılacak binlerce kişi YKS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri yaparken aynı zamanda “YKS ne zaman, saat kaçta?” sorusuna da yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı için kritik günlere girilmiş olup adaylar Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavlarından sorumlu olacaklar. İşte YKS sınav yerleri sorgulama ekranı ve bilgiler.

YKS giriş belgesi 1 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Haziran ayının ikinci haftası üç oturumda düzenlenecek olan üniversite sınavı için adaylar son hazırlıklarını tamamlıyor. Üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak olup "YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte YKS sınav yerleri giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve detaylar.

YKS NE ZAMAN?

  • YKS 1. OTURUM TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15
  • YKS 2. OTURUM AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15
  • YKS 3. OTURUM YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

YKS SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS sınav yerleri sorgulama ÖSYM AİS ekranı: Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta?
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