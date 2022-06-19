YKS sınav yorumları ile bugün gerçekleşen AYT oturumunda soruların zor mu yoksa kolay mı olduğuna dair araştırmalar hız kazanıyor. Zorlu sınav maratonu bugünkü AYT ve YDT oturumlarının ardından sona erecek. İyi bir üniversitede eğitim almak üzere aylardır çalışan vatandaşlar sınavın hemen ardından diğer adayların düşüncelerini öğrenmek üzere "Bu yıl AYT soruları nasıldı, kolay mıydı zor muydu?" konusuna yanıt arıyor. İşte YKS sınav yorumları ile AYT zor muydu kolay mı sorusunun yanıtı...
Henüz YKS sınavının 2. oturumu olan AYT sınavı sona ermedi. Sınavın bitmesiyle beraber adayların sosyal medya üzerinden paylaştığı yorumlar haberimizin içerisinde olacaktır.
Öğrencilerden YKS-TYT 2022 sınavı soru değerlendirmesi! YKS-TYT kolay mıydı, zor muydu? Üniversite adayları yorumladı | Video
ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişebiliyor. Sınava girmeyenler ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleme hakkına sahip oluyor.
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye ilişkin soru ve cevapların tüm hakları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'na ait olduğundan bu soruların izinsiz yayılmasına izin verilmiyor. YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldığında sabah.com.tr'de yer alacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının her birine ilişkin soru ve cevaplar ayrı ayrı yayınlanacak. YKS çıkmış sorularına erişen adaylar, sınav sonuçları açıklanıncaya kadar soru ve cevapları analiz ederek tahmini puanlarını hesaplayacak.