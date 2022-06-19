ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye ilişkin soru ve cevapların tüm hakları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'na ait olduğundan bu soruların izinsiz yayılmasına izin verilmiyor. YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldığında sabah.com.tr'de yer alacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının her birine ilişkin soru ve cevaplar ayrı ayrı yayınlanacak. YKS çıkmış sorularına erişen adaylar, sınav sonuçları açıklanıncaya kadar soru ve cevapları analiz ederek tahmini puanlarını hesaplayacak.