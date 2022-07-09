YKS sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları erken açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru bulunmuyor. Birçok kaynak bayram tatili 9 gün olması sebebiyle erkenden açıklanır mı sorusunu sormuştu ama bunun asılsız olduğu öğrenildi.