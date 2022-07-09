Haberler Yaşam Haberleri YKS sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 09:12

YKS sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları erken açıklanır mı?

YKS sonuçları için liseli vatandaşlar nefeslerini tutmuş durumda. 20 gün önce girdikleri üniversite sınavı sonuçları erkenden açıklanır mı sorusu sürekli yöneltiliyor. Bir milyondan fazla kişi üniversite sınavına katıldı. Sınavda bu yıl baraj zorunluluğu da bulunmuyordu. AYT, YDT, TYT ve 2022 YKS sınavına giren vatandaşların gözü ÖSYM resmi açıklamada. Sorular ve cevap anahtarı paylaşılsa da öğrenciler nihai puanlarını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

YKS sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları erken açıklanır mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, üniversite sınavına giren milyonlarca gencin dilinde. AYT, YDT, TYT sınavın giren öğrencilerin bütün dikkatleri bu sınav üzerine yoğunlaştı. Bir milyondan fazla öğrenci sınava girdi ve puanlarıyla bir üniversiteye yerleşmeyi bekliyor. Soru ve cevap anahtarı 19 Haziranda paylaşılmıştı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar!

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. 18-19 Haziran arasında yapılan sınavın sonuçları yakında ÖSYM sitesi üzerinden yayımlanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2022 takviminde yer alan bilgiye göre, YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuç ekranına ÖSYM'den ve sabah.com.tr'den ulaşabilecek.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru bulunmuyor. Birçok kaynak bayram tatili 9 gün olması sebebiyle erkenden açıklanır mı sorusunu sormuştu ama bunun asılsız olduğu öğrenildi.

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YKS sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları erken açıklanır mı?
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