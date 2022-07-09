YKS sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları erken açıklanır mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, üniversite sınavına giren milyonlarca gencin dilinde. AYT, YDT, TYT sınavın giren öğrencilerin bütün dikkatleri bu sınav üzerine yoğunlaştı. Bir milyondan fazla öğrenci sınava girdi ve puanlarıyla bir üniversiteye yerleşmeyi bekliyor. Soru ve cevap anahtarı 19 Haziranda paylaşılmıştı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar!
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS sonuçları henüz açıklanmadı. 18-19 Haziran arasında yapılan sınavın sonuçları yakında ÖSYM sitesi üzerinden yayımlanacak.