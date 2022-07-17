YKS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları şeklinde düzenlenen üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayının son haftası açıklanacak. ÖSYM takvimine göre; YKS sonuçları açıklanma tarihi geçtiğimiz aylarda duyurulmuş olup erken açıklanma ihtimali göz önünde bulundurulması nedeniyle "YKS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
YKS sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM takvimi 2022 bilgilerine göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak. Üniversite sınavı sonuçlarının erken açıklanma beklentisi sebebiyle YKS sonuçları sorgulama işlemleri şimdiden başladı.
İşte Üniversite sınavı sonuçları sorgulama işlemleri ve ayrıntılar…
2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
- TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.