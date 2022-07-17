Haberler Yaşam Haberleri YKS sonuçları için sayılı gün kaldı! 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 17.7.2022 11:31 Son Güncelleme: 17.7.2022 11:32

YKS sonuçları için sayılı gün kaldı! 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS sonuçları milyonlarca adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM takvimine göre; üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Haziran ayında üç oturumda düzenlenen sınav sonrası AYT sonuçları/TYT sonuçları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Şimdi ise YKS sınav sonuçları için kritik tarihlere gelindi. YKS sonuçları 2022 ÖSYM AİS ekranından duyurulacak. Peki; YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS sonuçları için sayılı gün kaldı! 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları şeklinde düzenlenen üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayının son haftası açıklanacak. ÖSYM takvimine göre; YKS sonuçları açıklanma tarihi geçtiğimiz aylarda duyurulmuş olup erken açıklanma ihtimali göz önünde bulundurulması nedeniyle "YKS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI? | TYT, AYT, YDT YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2022

YKS sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM takvimi 2022 bilgilerine göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak. Üniversite sınavı sonuçlarının erken açıklanma beklentisi sebebiyle YKS sonuçları sorgulama işlemleri şimdiden başladı.

İşte Üniversite sınavı sonuçları sorgulama işlemleri ve ayrıntılar…

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

- TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu ancak bu ihtimale ilişkin bir gelişme yaşanmadı.

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.

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YKS sonuçları için sayılı gün kaldı! 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
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