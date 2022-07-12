YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS (TYT-AYT) sınav sonuçları açıklandı mı?

İyi bir üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran milyonlarca öğrenci, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavının zorlu soruları karşısında ter döktü. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen 2022 YKS sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. 2 yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için TYT sonuçları, 4 yıllık lisans eğitimi için ise AYT sonuçları önem arz edecek. Bu noktada aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuç tarihine odaklanmış durumda. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM kılavuzuna göre 2022 YKS sonuç tarihi!
ÖSYM 2022 YKS SONUÇLARI İÇİN TARİH VERDİ!
2022 YKS sonuçları açıklanma tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. İşte 2022 YKS sınav sonuç tarihi;
2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.