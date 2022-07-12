YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS (TYT-AYT) sınav sonuçları açıklandı mı?

İyi bir üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran milyonlarca öğrenci, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavının zorlu soruları karşısında ter döktü. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen 2022 YKS sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. 2 yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için TYT sonuçları, 4 yıllık lisans eğitimi için ise AYT sonuçları önem arz edecek. Bu noktada aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuç tarihine odaklanmış durumda. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM kılavuzuna göre 2022 YKS sonuç tarihi!

ÖSYM 2022 YKS SONUÇLARI İÇİN TARİH VERDİ!

2022 YKS sonuçları açıklanma tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. İşte 2022 YKS sınav sonuç tarihi;