YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite sınavı geçtiğimiz haftalarda yapıldı ve öğrencilerin tamamı sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM duyuru ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını vermiş oldu. ÖSYM AİS üzerinden öğrenilecek olan sınav sonuçları, çok yakın açıklanacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar