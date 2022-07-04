YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite sınavı geçtiğimiz haftalarda yapıldı ve öğrencilerin tamamı sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM duyuru ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını vermiş oldu. ÖSYM AİS üzerinden öğrenilecek olan sınav sonuçları, çok yakın açıklanacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
YKS sonuçları 20 Temmuzda açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını herhangi bir e posta üzerinden değil, sonuç açıklama sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Geçtğimiz yıl olan 150 puan barajı bu yıl bütün sınavlarda kaldırıldı. Böylece YKS, TYT, AYT, YDT'te baraj uygulaması bulunmuyor. Böylece sınava giren bütün adaylar, üniversite tercihi yapabilecek.
Sınav sonuçları kağıdında şu bilgiler yer alacak:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırasıvarsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları