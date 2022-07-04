Haberler Yaşam Haberleri YKS SONUÇLARI ÖSYM AÇIKLAMA | ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - Üniversite sınavı 2022 için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 4.7.2022 14:17 Son Güncelleme: 4.7.2022 14:17

YKS SONUÇLARI ÖSYM AÇIKLAMA | ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - Üniversite sınavı 2022 için geri sayım başladı!

YKS SONUÇLARI ÖSYM AÇIKLAMA | ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - Üniversite sınavı 2022 için geri sayım başladı!

YKS sonuçları çok yakında ÖSYM AİS ile açıklanacak. 2022 üniversite sınavına milyonlar girdi ve iyi bir üniversitede okumak için birbirleriyle yarıştı. TYT, AYT, YDT sınavlarında adaylar en iyi hünerlerini gösterdi. ÖSYM akademik takvimi 2022’de görüldüğü üzere sınav sonuçları yakında açıklanacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite sınavı geçtiğimiz haftalarda yapıldı ve öğrencilerin tamamı sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM duyuru ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını vermiş oldu. ÖSYM AİS üzerinden öğrenilecek olan sınav sonuçları, çok yakın açıklanacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuzda açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını herhangi bir e posta üzerinden değil, sonuç açıklama sitesi üzerinden öğrenebilecek.

YKS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS sonuçları sorgulamak için tıklayınız.

YKS BARAJ VAR MI?

Geçtğimiz yıl olan 150 puan barajı bu yıl bütün sınavlarda kaldırıldı. Böylece YKS, TYT, AYT, YDT'te baraj uygulaması bulunmuyor. Böylece sınava giren bütün adaylar, üniversite tercihi yapabilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Sınav sonuçları kağıdında şu bilgiler yer alacak:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırasıvarsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

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YKS SONUÇLARI ÖSYM AÇIKLAMA | ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - Üniversite sınavı 2022 için geri sayım başladı!
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