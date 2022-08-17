YKS taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından gündemdeki yerini aldı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, gözlerini YKS ek tercih sürecine çevirdi. Bu noktada yeniden tercih listesi hazırlayacak olan adaylar, YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanları araştırmalarına başladı. YKS taban puanları, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, 2022 YKS taban puanları açıklandı mı? İşte ÖSYM ve YÖK Atlas ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sözel/sayısal 2022 YKS ek tercih taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…