YKS taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından gündemdeki yerini aldı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, gözlerini YKS ek tercih sürecine çevirdi. Bu noktada yeniden tercih listesi hazırlayacak olan adaylar, YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanları araştırmalarına başladı. YKS taban puanları, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, 2022 YKS taban puanları açıklandı mı? İşte ÖSYM ve YÖK Atlas ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sözel/sayısal 2022 YKS ek tercih taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…
2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanları ek tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor. Ek tercihler için YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.
YKS tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açıldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihler için geri sayıma geçen adaylar, YKS üniversite taban puanları ve boş kontenjanları araştırmalarına başladı.
Ancak 2022 YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tercih takviminin yanı sıra üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da belli olacak. YKS 2. tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize eklenecektir.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibarıyla başlıyor. Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.