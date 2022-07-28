YKS taban puanları ve başarı sıralaması || YÖK Atlas 2022 ÖSYM kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

27 Temmuz'da başlayan YKS tercih döneminde üniversite taban puanları araştırması sürüyor. Adaylar AYT, TYT, YDT puan türüne göre üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden tercih edebiliyor. Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS taban puanları güncel liste
Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklandı!
2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor.
İşte, YKS üniversite taban puanları 2022…
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının tarihinden önce http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirmişti.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.
Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.
Adaylar, erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.