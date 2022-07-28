YKS taban puanları ve başarı sıralaması || YÖK Atlas 2022 ÖSYM kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2022 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI TABLOSU

Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklandı!

2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor.

İşte, YKS üniversite taban puanları 2022…

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS 2022 SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının tarihinden önce http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirmişti.

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