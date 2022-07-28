Haberler Yaşam Haberleri YKS taban puanları ve başarı sıralaması || YÖK Atlas 2022 ÖSYM kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2022 18:17 Son Güncelleme: 28.7.2022 18:17

YKS taban puanları ve başarı sıralaması || YÖK Atlas 2022 ÖSYM kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Üniversite tercih dönemi devam ederken YKS taban puanları gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık 3 milyon öğrenci 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları araştırması yaparak istedikleri okulları puanlarına göre tercih edebiliyor. Bu noktada taban ve tavan puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları ve kontenjanları da seçimlerde etkili oluyor. Bilindiği üzere 2022 Üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları" ÖSYM tarafından YKS kılavuzuyla paylaşılmıştı. İşte YÖK Atlas 2022 ÖSYM kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS taban puanları ve başarı sıralaması || YÖK Atlas 2022 ÖSYM kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

27 Temmuz'da başlayan YKS tercih döneminde üniversite taban puanları araştırması sürüyor. Adaylar AYT, TYT, YDT puan türüne göre üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden tercih edebiliyor. Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS taban puanları güncel liste

2022 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI TABLOSU

Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklandı!

2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor.

İşte, YKS üniversite taban puanları 2022…

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2022 SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının tarihinden önce http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirmişti.

YKS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH İŞLEMLERİ 2022

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.

Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.

Adaylar, erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

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YKS taban puanları ve başarı sıralaması || YÖK Atlas 2022 ÖSYM kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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