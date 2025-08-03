Haberler Yaşam Haberleri YKS TABAN PUANLARI 2025 (TYT-AYT-YDT ) | Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları
Giriş Tarihi: 3.8.2025 17:23 Son Güncelleme: 3.8.2025 17:23

YKS TABAN PUANLARI 2025 (TYT-AYT-YDT ) | Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayımlanan duyuruyla birlikte YKS tercih kılavuzun 30 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacağı bilgisi verildi. Bu duyuru doğrultusunda tercih yapmak için gün sayan adaylar kılavuz ve YÖK ATLAS ile birlikte üniversitede eğitim görecekleri bölümleri belirleyecek. Bu noktada ise 2 ve 4 yıllık TYT-AYT ve YDT ile alan bölümler gündeme geldi. Peki, kaç puanla nereye, hangi bölüme girilir? İşte, 2025 YKS taban puanları ve bölümler!

YKS TABAN PUANLARI 2025 TYT-AYT-YDT | Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden 1 Ağustos tarihinde başlayacak ve 13 Ağustos tarihinde sona erecek. Bu süre boyunca en doğru tercihi yapmak isteyen adaylar birçok üniversite ve bölüm için YKS taban puanlarını yakından inceliyor. İyi bir üniversite tercihi yapmak için adım adım tercih kılavuzu takip ediliyor. İşte, TYT-AYT-YDT 2025 YKS taban puanları ile 2 ve 4 yıllık bölümler!

2025 YKS ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması adımları tamamlanmadan işlemler geçerli sayılmayacak. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki yönergelere dikkat etmesi öneriliyor.

2025 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Not: Listeler, 2024 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

  • Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
  • Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Adalet
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Çocuk Gelişimi
  • İç Mekan Tasarımı

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

2 Yıllıklar:

  • Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • Gıda Teknolojisi
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

  • İlahiyat (AÖF)
  • Açıköğretim İşletme / İktisat
  • Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

  • Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
  • Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
  • Tarih – Devlet üniversiteleri
  • İktisat / İşletme
  • Rekreasyon
  • Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Radyo, Televizyon ve Sinema

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

  • Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
  • Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Felsefe
  • Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
  • Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları

300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde iyi bölümler hedeflenebilir.

  • Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
  • PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
  • Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
  • İngilizce Öğretmenliği
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)
  • Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)
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YKS TABAN PUANLARI 2025 (TYT-AYT-YDT ) | Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları
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