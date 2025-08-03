YKS TABAN PUANLARI 2025 (TYT-AYT-YDT ) | Kaç puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden 1 Ağustos tarihinde başlayacak ve 13 Ağustos tarihinde sona erecek. Bu süre boyunca en doğru tercihi yapmak isteyen adaylar birçok üniversite ve bölüm için YKS taban puanlarını yakından inceliyor. İyi bir üniversite tercihi yapmak için adım adım tercih kılavuzu takip ediliyor. İşte, TYT-AYT-YDT 2025 YKS taban puanları ile 2 ve 4 yıllık bölümler!
YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması adımları tamamlanmadan işlemler geçerli sayılmayacak. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki yönergelere dikkat etmesi öneriliyor.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.
Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Not: Listeler, 2024 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.
2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)
4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)
Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.
Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.
2 Yıllıklar:
4 Yıllıklar:
Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.
Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.
Bu puanla devlet üniversitelerinde iyi bölümler hedeflenebilir.