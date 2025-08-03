YKS TABAN PUANLARI VE 2 YILLIK BÖLÜMLER | 200-220 puan ile alım yapan 2 yıllık bölümler hangisi?

YKS tercihleri için geri sayım başladı. Üniversite hayalı kuran milyonlarca aday tercih listeleri hazırlamak için üniversitelerin taban puanlarına odaklandı. lisans ve önlisans (2 ve 4 yıllık) olmak üzere bölümlerin taban puanları da merak konusu oldu. Peki, 2025 önlisans bölümleri hangisi, taban puanları açıklandı mı? İşte, önlisans bölümleri ve taban puanları!