YKS TABAN PUANLARI VE 2 YILLIK BÖLÜMLER | 200-220 puan ile alım yapan 2 yıllık bölümler hangisi?

YKS tercihleri için geri sayım başladı. Üniversite hayalı kuran milyonlarca aday tercih listeleri hazırlamak için üniversitelerin taban puanlarına odaklandı. lisans ve önlisans (2 ve 4 yıllık) olmak üzere bölümlerin taban puanları da merak konusu oldu. Peki, 2025 önlisans bölümleri hangisi, taban puanları açıklandı mı? İşte, önlisans bölümleri ve taban puanları!
2025 YKS tercih işlemleri, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Adaylar, YKS tercih işlemleri başladığında ÖSYM AİS https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak üniversite tercihinde bulunabilecek.
Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.
Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.
2 Yıllıklar:
4 Yıllıklar:
Not: Listeler, 2024 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.