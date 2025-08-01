2025 YKS Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: 2 ve 4 Yıllık Bölümler İçin Taban Puanları ve Kontenjanlar Ne Zaman Açıklanacak?

Üniversite adayları, TYT, AYT, YDT puanlarıyla hangi üniversiteye girebileceklerini merak ediyor. 2025 YKS tercihleri öncesi, üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları araştırılıyor. ÖSYM, tercih sürecinde adaylara yol gösterecek YKS tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık programlara ait taban puanları ve kontenjanları paylaşacak. Peki, YKS taban puanları açıklandı mı? İşte 2025 YKS üniversite tercihleri ve detaylar…
YKS 2025 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2025 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Adaylar, tercih döneminde geçtiğimiz yılın verilerini baz alarak tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
Bu yıla ait taban puanlar ise üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, adaylara tercih sürecinde yol gösterici olacak.
2 ve 4 yıllık programlara ait puanlar, YKS sonuçlarının ardından güncellenecek. Adaylar, geçmiş yıllardaki puanları inceleyerek tercih öncesi fikir edinebilecek.
İşte, geçtiğimiz yıla ait bazı taban puanları ve başarı sıralamaları...
2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo3)
4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)
YKS KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
2024 yılına ait 2 yıllık (ön lisans) ve 4 yıllık (lisans) bölümlerin taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ile kontenjan bilgileri yakından takip ediliyor.
Geçmiş yıllara ait bu bilgilere ve daha fazlasına, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) "yokatlas.yok.gov.tr" adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Platform, adaylara taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar hakkında detaylı ve güncel veriler sunmaktadır.
2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
2025 YKS tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih döneminde en fazla 24 farklı üniversite ve program seçebilecek.
Tercihlerin sisteme eksiksiz girilmesi ve onaylanması işlemleri tamamlanmadan tercih süreci geçerli sayılmayacak. Bu nedenle adayların, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan tüm yönergelere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.