2025 YKS Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: 2 ve 4 Yıllık Bölümler İçin Taban Puanları ve Kontenjanlar Ne Zaman Açıklanacak?

YKS KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 yılına ait 2 yıllık (ön lisans) ve 4 yıllık (lisans) bölümlerin taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ile kontenjan bilgileri yakından takip ediliyor.

Geçmiş yıllara ait bu bilgilere ve daha fazlasına, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) "yokatlas.yok.gov.tr" adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Platform, adaylara taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar hakkında detaylı ve güncel veriler sunmaktadır.