YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2025: 180,200,250,300,350,400 puanla hangi bölüme girerim? 2-4 yıllık YKS taban puanları

2025 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

2025 Tercih kılavuzuyla başarı sıralamaları ve kontenjanları yayımlandı:

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)