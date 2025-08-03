YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2025: 180,200,250,300,350,400 puanla hangi bölüme girerim? 2-4 yıllık YKS taban puanları

1 Ağustos'ta başlayan YKS tercih süreciyle birlikte, 2025 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri adayların araştırma listesinde üst sıralarda yer alıyor. 19 Temmuz'da açıklanan sınav sonuçlarının ardından, binlerce üniversite adayı tercih etmek istedikleri 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını incelemeye başladı. Adaylar, YKS tercih kılavuzu doğrultusunda en doğru seçimi yapabilmek için güncel verileri dikkatle değerlendiriyor. İşte 2025 YKS tercih kılavuzu ile taban puanları ve kontenjanlar…
Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.
Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:
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Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.
2025 Tercih kılavuzuyla başarı sıralamaları ve kontenjanları yayımlandı:
2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)
4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)