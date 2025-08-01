YKS TERCİH SAYFASI erişime açıldı || ÖSYM AİS ile 2025 YKS tercihleri nereden yapılır?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy Duyurdu: YKS Tercihleri Başladı!

"Kıymetli adaylar, 2025-YKS tercih işlemleri süreci bugün itibariyle başladı. 1-13 Ağustos tarihleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum."

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2025 YKS TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında hazırlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde ÖSYM'nin resmi internet adresinde yayımlandı.

Kılavuz, adaylara ön bilgi sağlamak amacıyla paylaşılmış olup, tercih işlemleri başlamadan önce güncellenmiş haliyle tekrar yayımlanacaktır. Bu nedenle adayların, tercihlerini yapmadan önce güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri önem taşımaktadır.

Tercih işlemleri, kılavuzun nihai haliyle yayımlanmasının ardından 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden bireysel olarak yapılacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ