Haberler Yaşam Haberleri YKS TERCİH SAYFASI erişime açıldı || ÖSYM AİS ile 2025 YKS tercihleri nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 1.8.2025 19:08 Son Güncelleme: 1.8.2025 19:09

YKS TERCİH SAYFASI erişime açıldı || ÖSYM AİS ile 2025 YKS tercihleri nereden yapılır?

YKS 2025 tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte adaylar, üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine erişim sağlıyor. YKS tercihleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve tercihler, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan osym.ais.gov.tr üzerinden yapılacak. Bu süreçte adaylar, YKS 2025 tercih ekranı üzerinden istedikleri üniversite ve bölümleri belirleyerek tercih listelerini oluşturabilecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2025 YKS üniversite tercihi yapma ekranı.

YKS TERCİH SAYFASI erişime açıldı || ÖSYM AİS ile 2025 YKS tercihleri nereden yapılır?

ÖSYM, YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite tercihlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, YKS 2025 tercih ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirecek. Tercih işlemleri sırasında adaylar, YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna erişim sağlayabilecek. Peki, ÖSYM AİS ile YKS 2025 tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy Duyurdu: YKS Tercihleri Başladı!

"Kıymetli adaylar, 2025-YKS tercih işlemleri süreci bugün itibariyle başladı. 1-13 Ağustos tarihleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum."

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2025 YKS TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında hazırlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde ÖSYM'nin resmi internet adresinde yayımlandı.

Kılavuz, adaylara ön bilgi sağlamak amacıyla paylaşılmış olup, tercih işlemleri başlamadan önce güncellenmiş haliyle tekrar yayımlanacaktır. Bu nedenle adayların, tercihlerini yapmadan önce güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri önem taşımaktadır.

Tercih işlemleri, kılavuzun nihai haliyle yayımlanmasının ardından 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden bireysel olarak yapılacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLERDE TABAN PUANLARI ESAS ALINACAK

Adaylar üniversite tercihlerini yaparken, ilgili programların taban puanlarını göz önünde bulunduracak. Taban puan, bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar arasında en düşük puanı ifade ederken, tavan puan ise en yüksek puanı gösterir.

2025 YKS'ye ait taban puanlar, yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından açıklanacaktır. Ancak adaylar, tercih döneminde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak.

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, YKS tercih işlemleri 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak yapacak. Tercih işlemleri, elektronik ortamda tamamlanacak ve tercihler internet üzerinden ÖSYM'ye iletilerek geçerli hale gelecektir.

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TERCİH SAYFASI erişime açıldı || ÖSYM AİS ile 2025 YKS tercihleri nereden yapılır?
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