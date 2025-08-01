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Giriş Tarihi: 1.8.2025 07:40 Son Güncelleme: 1.8.2025 07:40

2025 YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS üzerinden üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de başlıyor. ÖSYM, 2025 YKS tercih kılavuzunu yayımlayarak adaylara tercih işlemleriyle ilgili tüm detayları sundu. Adaylar, lisans ve önlisans programlarını seçerken puan, başarı sıralaması ve kontenjan gibi kriterleri dikkate alacak. Üniversite tercihlerini doğru ve bilinçli bir şekilde yapmak isteyenler için YÖK Atlas ve YKS tercih robotu önem arz ediyor. Peki, ÖSYM ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

2025 YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS üzerinden üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

Üniversite hayali kuran adaylar için kritik süreç başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte lisans ve önlisans programlarına yönelik tercih detayları netleşti. Tercih sürecinde en doğru adımları atmak isteyen adaylar, YÖK Atlas tercih robotunu kullanarak üniversite, bölüm ve başarı sıralaması analizlerini kolayca yapabiliyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır ve tercih listesi oluştururken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte, YÖK Atlas lisans - önlisans YKS tercih robotu!

2025 YKS TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM sınav takvimine göre ön bilgi veren YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

30 Temmuz'da yayımlanan YKS tercih kılavuzu sonrası adaylar üniversite tercih işlemlerine 1 Ağustos tarihinde başlayacak.

Aday öğrenciler tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

YKS tercih kılavuzunda adaylar üniversitelerin adını program adı şeklinde görüntüleyebilecek. Kılavuzda ilgili bölümün öğretim süresi, alım yaptığı puan türü, genel kontenjanı, okul birincisi kontenjanı, şehit ve gazi yakını kontenjanı, 34 yaş üstü kontenjanı ile birlikte bir önceki yıla ilişkin başarı sırası ve en küçük (taban) puan yer alacak. Adaylar tercih listelerini hazırlarken kılavuzda özel ve genel şartlara dikkat edecek.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR, NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, üniversite adaylarına programların geçmiş yıl taban-tavan puanlarını, başarı sıralarını, kontenjan durumlarını sunan bir tercih destek platformudur. Adaylar, puanlarına ve sıralamalarına göre kendilerine en uygun bölümleri filtreleyerek karşılaştırma yapabilir.

YÖK Atlas Tercih Robotu'na giriş yapmak için yokatlas.yok.gov.tr adresine girmeniz yeterlidir:

YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ (LİSANS)

ÜNİVERSİTE TERCİH SİHİRBAZI (ÖN LİSANS) İÇİN TIKLAYINIZ

2025 YKS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

2025 yılı YKS tercihleri geçtiğimiz yılın yerleştirme verileri esas alınarak gerçekleştirilecek. 2-4 yıllık üniversite taban puanları önlisans-lisans bölümleriyle üniversite üniversite sıralanıyor.

PUANLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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2025 YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS üzerinden üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?
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