2025 YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS üzerinden üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS TERCİH KILAVUZUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

YKS tercih kılavuzunda adaylar üniversitelerin adını program adı şeklinde görüntüleyebilecek. Kılavuzda ilgili bölümün öğretim süresi, alım yaptığı puan türü, genel kontenjanı, okul birincisi kontenjanı, şehit ve gazi yakını kontenjanı, 34 yaş üstü kontenjanı ile birlikte bir önceki yıla ilişkin başarı sırası ve en küçük (taban) puan yer alacak. Adaylar tercih listelerini hazırlarken kılavuzda özel ve genel şartlara dikkat edecek.