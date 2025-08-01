2025 YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI? ÖSYM AİS üzerinden üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

Üniversite hayali kuran adaylar için kritik süreç başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte lisans ve önlisans programlarına yönelik tercih detayları netleşti. Tercih sürecinde en doğru adımları atmak isteyen adaylar, YÖK Atlas tercih robotunu kullanarak üniversite, bölüm ve başarı sıralaması analizlerini kolayca yapabiliyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır ve tercih listesi oluştururken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte, YÖK Atlas lisans - önlisans YKS tercih robotu!
ÖSYM sınav takvimine göre ön bilgi veren YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.
Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:
YKS tercih kılavuzunda adaylar üniversitelerin adını program adı şeklinde görüntüleyebilecek. Kılavuzda ilgili bölümün öğretim süresi, alım yaptığı puan türü, genel kontenjanı, okul birincisi kontenjanı, şehit ve gazi yakını kontenjanı, 34 yaş üstü kontenjanı ile birlikte bir önceki yıla ilişkin başarı sırası ve en küçük (taban) puan yer alacak. Adaylar tercih listelerini hazırlarken kılavuzda özel ve genel şartlara dikkat edecek.
YÖK Atlas, üniversite adaylarına programların geçmiş yıl taban-tavan puanlarını, başarı sıralarını, kontenjan durumlarını sunan bir tercih destek platformudur. Adaylar, puanlarına ve sıralamalarına göre kendilerine en uygun bölümleri filtreleyerek karşılaştırma yapabilir.
YÖK Atlas Tercih Robotu'na giriş yapmak için yokatlas.yok.gov.tr adresine girmeniz yeterlidir:
YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ (LİSANS)
ÜNİVERSİTE TERCİH SİHİRBAZI (ÖN LİSANS) İÇİN TIKLAYINIZ
2025 yılı YKS tercihleri geçtiğimiz yılın yerleştirme verileri esas alınarak gerçekleştirilecek. 2-4 yıllık üniversite taban puanları önlisans-lisans bölümleriyle üniversite üniversite sıralanıyor.