Haberler Yaşam Haberleri YKS TERCİHLERİ 2022: YKS tercihleri hangi puana göre yapılacak? Yerleştirme puanı nedir, ek puanlı yerleştirme ne demek?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:05

YKS TERCİHLERİ 2022: YKS tercihleri hangi puana göre yapılacak? Yerleştirme puanı nedir, ek puanlı yerleştirme ne demek?

YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani bugün başladı ve 5 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar, üniversite tercihlerini aldıkları puanlara göre http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden yapacak. Bu noktada üniversite adayları, yerleştirme puanı, ek puanlı yerleştirme ve ham puanı arasındaki farkı araştırmaya başladı. Peki, 2022 YKS tercihleri hangi puana göre yapılacak? Yerleştirme puanı nedir, ek puanlı yerleştirme ne demek, ne işe yarar? İşte yanıtı!

YKS TERCİHLERİ 2022: YKS tercihleri hangi puana göre yapılacak? Yerleştirme puanı nedir, ek puanlı yerleştirme ne demek?

ÖSYM, yaptığı son dakika açıklama ile 2022 YKS tercih işlemlerini başladığını duyurdu. 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayan YKS tercih süreci, 5 Ağustos 2022 tarihinde son bulacak. Tercih ekranının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler, listelerini oluşturmaya başladı. Ancak YKS sonuç kısmında farklı puan türüyle karşılaşan adayların kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Yerleştirme puanı, ek puanlı yerleştirme ve ham puanının ne anlama geldiği en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 2022 YKS tercihleri hangi puana göre yapılacak? Yerleştirme puanı nedir, ek puanlı yerleştirme ne demek?

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite tercihinde bulunacak olan adaylar, YKS sonuç kısmında yer alan yerleştirme puanı, ek puanlı yerleştirme ve ham puanının ne anlama geldiğini araştırıyor. Merak konusu olan yerleştirme puanı, ek puanlı yerleştirme ve ham puanı arasındaki fark şöyle;

Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınan bir puan türüdür.

Ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puan türü, yalnızca öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapmasıyla kullandırılır.

Örneğin öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamaz.

Adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde ek puan devreye girer. Buna en güzel örneklerden biri, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan almasıdır.

HAM PUAN NEDİR?

Ham puan, üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş hâlidir.

YKS YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Yerleştirme puanı; ağırlıklı orta öğretim başarı puanının 0,15 katsayısı (meslek liseli öğrencilerin ek puanla yerleşebildikleri program için AOBP 0,21 katsayısı) ile çarpılarak, ham puana eklenmesiyle oluşur.

YKS TERCİHLERİ HANGİ PUANA GÖRE YAPILACAK?

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar alınan ham puanı göstermektedir. Yani YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde etkili olacaktır.

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YKS TERCİHLERİ 2022: YKS tercihleri hangi puana göre yapılacak? Yerleştirme puanı nedir, ek puanlı yerleştirme ne demek?
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