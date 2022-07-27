YKS TERCİHLERİ 2022: YKS tercihleri hangi puana göre yapılacak? Yerleştirme puanı nedir, ek puanlı yerleştirme ne demek?

ÖSYM, yaptığı son dakika açıklama ile 2022 YKS tercih işlemlerini başladığını duyurdu. 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayan YKS tercih süreci, 5 Ağustos 2022 tarihinde son bulacak. Tercih ekranının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler, listelerini oluşturmaya başladı. Ancak YKS sonuç kısmında farklı puan türüyle karşılaşan adayların kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Yerleştirme puanı, ek puanlı yerleştirme ve ham puanının ne anlama geldiği en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 2022 YKS tercihleri hangi puana göre yapılacak? Yerleştirme puanı nedir, ek puanlı yerleştirme ne demek?