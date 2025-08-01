2025 YKS tercihleri onaylandıktan sonra değiştirilebilir mi? Üniversite tercihlerinde düzeltme yapılır mı?

YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte adayların zihninde tercih listeleri şekillenmeye başladı. Ancak, akademik kariyer için son derece önemli olan bu listelerle ilgili bazı kafa karışıklıkları da yaşanıyor. Adaylar, yapılan tercihlerin sonradan değiştirilip değiştirilemeyeceği konusunda bazı sorgulamalar yaşıyor. İşte, YKS tercihleri sonradan değiştirilir mi, onaylandıktan sonra değiştirilebilir mi sorularının yanıtı.