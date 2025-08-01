2025 YKS tercihleri onaylandıktan sonra değiştirilebilir mi? Üniversite tercihlerinde düzeltme yapılır mı?

YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte adayların zihninde tercih listeleri şekillenmeye başladı. Ancak, akademik kariyer için son derece önemli olan bu listelerle ilgili bazı kafa karışıklıkları da yaşanıyor. Adaylar, yapılan tercihlerin sonradan değiştirilip değiştirilemeyeceği konusunda bazı sorgulamalar yaşıyor. İşte, YKS tercihleri sonradan değiştirilir mi, onaylandıktan sonra değiştirilebilir mi sorularının yanıtı.
YKS Tercihleri Sonradan Değiştirilir Mi?
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik
yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.
DİKKAT: ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi
tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız
için ekranda "2025-YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini mutlaka görünüz.
Üniversite Tercihleri Onaylandıktan Sonra Değiştirilebilir Mi?
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik
yapabilirsiniz. Tercihlerinizi internet üzerinden ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan
mutlaka emin olunuz.
Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi içinde tercihlerinizi tümüyle de iptal edebilirsiniz. Tüm tercihlerinizi sildiğinizde istediğiniz takdirde tercih süresi içinde yeniden tercih yapabilirsiniz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercih işleminizi
tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde işlem yapılmayacaktır.