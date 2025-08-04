YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

YKS TERCİHLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Adaylar tercihlerini, 1 Ağustos itibariyle, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri, 13 Ağustos'ta sona erecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.