YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih süreci 1 Ağustos itibarıyla başladı. Adaylar, aldıkları puan ve sıralamaya göre üniversite tercihlerini sisteme kaydediyor. 13 Ağustos'ta sona erecek tercih döneminin ardından gözler, ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte ÖSYM ile YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi hakkında detaylar…
YKS TERCİHLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Adaylar tercihlerini, 1 Ağustos itibariyle, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri, 13 Ağustos'ta sona erecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS ek tercih işlemleri için tarihler henüz belli olmadı. ÖSYM kılavuzda ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağını paylaştı.