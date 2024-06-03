YKS’de kazandıran tüyolar: Konu tekrarı yapın farklı sorular çözün

8-9 Haziran tarihlerinden düzenlenecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Uzmanlar bu süreçte eksikleri kapatmaya çalışmak yerine birkaç konunun üzerine gidilmesini ve her dersin belli konularına odaklanılmasını öneriyor. Peki kalan 5 günlük sürede neler yapılabilir?Matematikte temel kavramlara göz atın. Problem çözmeye devam edin.Edebiyat için, dönem özelliklerini, edebi türleri ve akımlar gibi konuları bir kez daha gözden geçirin.Tarih için temel bilgilerin yanında bunların yorumlanması da gerekir. Bunun için olabildiğince farklı tarzda soru çözebilirsiniz.Coğrafya dersi için, ciddi bir harita bilgisinin olması oldukça önemli.Felsefe ve din kültürü derslerinin konuları atlanmadan çalışılmalı ve sınavda soruları cevaplanmalıdır. Herkes diğer dersler için aynı bilgi düzeyinde olduğunda fark yaratan bu dersler olacak.Uyku saatlerinizi sınavda zorluk yaşamamak için düzene koymalısınız.Çevrenizde "Ne yapacağız, nasıl olacak, yandık" gibi olumsuz cümleler kuran kişiler varsa bu süreçte bunlarla iletişimizi kesin.Sosyal medya kullanımını sınırlandırın.Deneme sınavları çözmeye devam edebilirsiniz.