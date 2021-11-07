Yoğun sis, 43 ilin kesişim noktası Kırıkkale’de ulaşımı olumsuz yönde etkiledi

Sis nedeniyle kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale Kayseri hattının geçiş noktasındaki yollarda etkili oldu. Görüş mesafesinin neredeyse 3-5 metreye kadar düştüğü karayolunda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.