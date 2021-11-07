Yoğun sis, 43 ilin kesişim noktası Kırıkkale’de ulaşımı olumsuz yönde etkiledi

Sis nedeniyle kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale Kayseri hattının geçiş noktasındaki yollarda etkili oldu. Görüş mesafesinin neredeyse 3-5 metreye kadar düştüğü karayolunda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yoğun sise bağlı görüş mesafesinin kısalması nedeniyle çoğu sürücü, farlarını ve dörtlü sinyallerini yakarak karayolunda güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri de önemli kavşaklarda ve seyir halinde tepe lambalarını yakarak sürücülerin güvenli geçişlerine yardımcı oldu.