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Giriş Tarihi: 7.11.2021 01:24

Yoğun sis, 43 ilin kesişim noktası Kırıkkale'de ulaşımı olumsuz yönde etkiledi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yoğun sis, 43 ilin kesişim noktası Kırıkkale’de ulaşımı olumsuz yönde etkiledi

Kırıkkale'de gece saatlerinde yoğun şekilde etkisini gösteren sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Sis nedeniyle kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale Kayseri hattının geçiş noktasındaki yollarda etkili oldu. Görüş mesafesinin neredeyse 3-5 metreye kadar düştüğü karayolunda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun sise bağlı görüş mesafesinin kısalması nedeniyle çoğu sürücü, farlarını ve dörtlü sinyallerini yakarak karayolunda güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri de önemli kavşaklarda ve seyir halinde tepe lambalarını yakarak sürücülerin güvenli geçişlerine yardımcı oldu.

Meteoroloji verilerine göre 2 gündür kentte etkisini artıran sisin, pazartesi gününe kadar daha yer yer etkili olacağı kaydedildi.

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Yoğun sis, 43 ilin kesişim noktası Kırıkkale'de ulaşımı olumsuz yönde etkiledi
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