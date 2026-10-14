Yoğurt mayalarken içine sadece bir kaşık atın! Ne sulanıyor ne ekşiyor: Taş gibi tutturmanın formülü

Mutfaklarda en çok emek verilen ama sonucu en çok şansa bırakılan lezzetlerin başında ev yapımı yoğurt geliyor. Binbir hevesle mayalanan sütün sulanması, sulandıkça ekşimesi veya kesildiğinde cıvık bir kıvam alması pek çok kişinin ortak sorunu. Ancak usta aşçıların ve geleneksel mutfak sırlarını yaşatanların uyguladığı öyle bir yöntem var ki, yoğurdun kaderini tek bir hamlede değiştiriyor.