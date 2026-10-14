Yoğurt mayalarken içine sadece bir kaşık atın! Ne sulanıyor ne ekşiyor: Taş gibi tutturmanın formülü

Mutfaklarda en çok emek verilen ama sonucu en çok şansa bırakılan lezzetlerin başında ev yapımı yoğurt geliyor. Binbir hevesle mayalanan sütün sulanması, sulandıkça ekşimesi veya kesildiğinde cıvık bir kıvam alması pek çok kişinin ortak sorunu. Ancak usta aşçıların ve geleneksel mutfak sırlarını yaşatanların uyguladığı öyle bir yöntem var ki, yoğurdun kaderini tek bir hamlede değiştiriyor.
Evde doğal ve sağlıklı yoğurt mayalamak son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak ne kadar kaliteli süt kullanılırsa kullanılsın, zaman zaman yoğurdun sulanması ya da beklenen sertliğe ulaşamaması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Mutfak ustalarının yıllardır uyguladığı küçük bir püf noktası ise bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor.
Yoğurdun taş gibi tutmasını sağlayan temel etken, mayalanma sürecinde sütteki fazla nemin dengelenmesidir. Mayalama kabına ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı süzme yoğurt veya 1 yemek kaşığı nişasta (ya da süt tozu), sütün bağlayıcılığını artırarak maya bakterilerinin daha sıkı bir doku oluşturmasına yardımcı olur.
Tutturma garantili bir yoğurt için sadece ek malzeme yeterli değildir. Sütün derecesi de kritik rol oynar. Süt ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Parmağınızı süte batırdığınızda 7-8 saniye kadar ısıya dayanabiliyorsanız (yaklaşık 42-45°C), süt mayalanmaya hazır demektir. Aşırı sıcak süt mayayı yakar, soğuk süt ise tutmaz.
Mayalayacağınız 1 yemek kaşığı kıvam artırıcı malzemeyi ve yoğurt mayasını doğrudan soğuk şekilde sütün içine atmayın. Bir kasede tencereden aldığınız 2-3 yemek kaşığı ılık sütle mayayı iyice çırpıp pürüzsüz hale getirin. Ardından bu karışımı tencereye yavaşça dökerek karıştırın.
Mayalama işleminden sonra kabın üzerini çok sıkı kapatıp terletmek yerine, tencereyi önceden 50 derecede ısıtılıp kapatılmış (ılık) fırının içine koyun. Kapağını kapatıp 5-6 saat hiç kımıldatmadan bekletin. Bu yöntem, sıcaklığın eşit dağılmasını sağlayarak yoğurdun kalıp gibi tutmasını sağlar.
Fırından veya sarılı olduğu yerden çıkardığınız yoğurdun kapağını açın ve üzerindeki buharı temizleyin. Yoğurdunuzu hemen tüketmek yerine en az 24 saat boyunca buzdolabında hiç kaşık sürmeden dinlendirin. Bu süreçte dokusu tamamen oturacak ve kesildiğinde suyunu salmayan, taş gibi bir ev yoğurdu elde etmiş olacaksınız.