Yoğurtlu çorba hazırlarken en hassas aşama, ocaktaki sıcak karışımla yoğurtlu terbiyenin buluştuğu an. Tam da bu sırada yapılan küçük bir hata, özenle hazırladığınız çorbanın bir anda kesilmesine neden olabiliyor. Oysa terbiyeyi tencereye dökmeden önce uygulayacağınız basit bir yöntemle bu sorunun önüne geçin.
Kasede ipek gibi çırptığınız karışım, kaynayan suyla buluştuğu saniye parçalanmaya başlayabiliyor. Suyu bir yana, yoğurdu bir yana ayrılan çorba ne kadar karıştırılsa da eski kıvamına dönmüyor.
Özellikle ev yapımı veya birkaç gün beklemiş hafif ekşi yoğurtlar ısıya karşı çok daha hassas olabiliyor. Bu yüzden tencereye girmeden önce mutlaka oda sıcaklığında olması gerek.
Aceleyle çırpılan terbiyeyi direkt kaynayan tencerenin içine boşaltmak kesilmenin bir numaralı sebebidir. Karışım tencereye değdiği saniye dibe çöküp parçalanmasına sebep olur.
Çorba daha pişerken veya terbiyeyi eklemeden hemen önce tuz atmak yoğurdun yapısını hızla bozar. Tuz, yoğurdun suyunu salmasına ve tanecikli bir hal almasına yol açar.
Terbiyeyi tencereye almadan önce, kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş yoğurtlu kaseye ekleyin. Bu sırada diğer elinizle sürekli çırparak kasedeki karışımın ısısını yükseltin.
Kasedeki karışım tenceredeki suyla aynı sıcaklığa yaklaşana kadar bir-iki kepçe daha su eklemeye devam edin. Kasenin dışına dokunduğunuzda ılıklaştığını hissettiğiniz an tencereye aktarmaya hazırdır.
Ilıştırdığınız terbiyeyi tencereye eklerken ocağın altını mutlaka en kısık ayara getirin. Karışımı tek seferde değil, ince bir akışla dökün ve çorba tekrar kaynayana kadar karıştırmayı bırakmayın.
Terbiyenin içine ekleyeceğiniz bir yemek kaşığı un veya bir yumurta sarısı, yoğurdu sıcağa karşı çok daha dayanıklı hale getirir. Ayrıca tuzu her zaman ocağı kapattıktan sonra eklemek en güvenli yoldur.
Yoğurdu önceden dolaptan çıkarın, sıcak çorba suyuyla yavaşça ılıştırın ve tuzu en sona bırakın. Bu küçük sırayı takip ettiğinizde her seferinde ipek gibi, tam kıvamında çorbalar pişirebilirsiniz.