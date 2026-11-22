Yoğurtlu çorba hazırlarken en hassas aşama, ocaktaki sıcak karışımla yoğurtlu terbiyenin buluştuğu an. Tam da bu sırada yapılan küçük bir hata, özenle hazırladığınız çorbanın bir anda kesilmesine neden olabiliyor. Oysa terbiyeyi tencereye dökmeden önce uygulayacağınız basit bir yöntemle bu sorunun önüne geçin.