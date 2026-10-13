Yoğurttan tam 5 kat fazla protein içeriyor: Her gün 1 kaşık yiyen kışı hastalanmadan geçiriyor!

Kaşık Kaşık Yemek Şart Değil: 1 Yemek Kaşığı Yeterli

Her ne kadar gramaj olarak yüksek protein sunsa da tahini yoğurt gibi kase kase tüketmek kalorili yapısı nedeniyle önerilmiyor. Yoğun bir kıvama sahip olan tahinden her gün sadece 1 yemek kaşığı (yaklaşık 15 gram) tüketmek bile günlük beslenmenize 2.5 - 3 gram protein ve önemli mineraller kazandırıyor. Bu nedenle tahini ana yemek yerine, kahvaltıları zenginleştiren besleyici bir takviye olarak düşünmek daha doğru.