Yoğurttan tam 5 kat fazla protein içeriyor: Her gün 1 kaşık yiyen kışı hastalanmadan geçiriyor!

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hem hastalıklardan koruyacak hem de uzun süre tok tutacak besinlere yönelim arttı. Özellikle sabah kahvaltılarında tüketilen gıdaların enerji vermesi ve günlük besin ihtiyacını karşılaması büyük önem taşıyor. Tam da bu noktada, mutfaklarımızda sürekli yer alan ancak protein gücü çoğu zaman gözden kaçan geleneksel bir lezzet ön plana çıkıyor. Yapılan incelemelerde, susamın ezilmesiyle elde edilen tahinin, gramaj bazında bakıldığında klasik bir yoğurttan yaklaşık 5 kat daha fazla protein barındırdığı belirlendi.
Besin değerleri kıyaslandığında 100 gram tahinde yaklaşık 17 ila 20 gram arasında bitkisel protein bulunuyor. Buna karşılık aynı miktardaki tam yağlı sade bir yoğurt ortalama 3-4 gram protein içeriyor. Bu oranlar yan yana getirildiğinde tahinin protein yoğunluğu yoğurdu adeta geride bırakıyor. Yalnızca proteinle sınırlı kalmayan bu lezzet; magnezyum, kalsiyum ve faydalı doymamış yağlar açısından da tam bir depo görevi görüyor.
Her ne kadar gramaj olarak yüksek protein sunsa da tahini yoğurt gibi kase kase tüketmek kalorili yapısı nedeniyle önerilmiyor. Yoğun bir kıvama sahip olan tahinden her gün sadece 1 yemek kaşığı (yaklaşık 15 gram) tüketmek bile günlük beslenmenize 2.5 - 3 gram protein ve önemli mineraller kazandırıyor. Bu nedenle tahini ana yemek yerine, kahvaltıları zenginleştiren besleyici bir takviye olarak düşünmek daha doğru.
Bir yemek kaşığı tahin yaklaşık 85-95 kalori arasında değişiyor. İçerisindeki enerjinin büyük bir kısmı yağlardan gelse de bu yağların çoğunluğunu kalbe dost olan doymamış yağ asitleri oluşturuyor. Doymuş yağlar yerine doymamış yağların tercih edilmesi, kış aylarında damar sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca içeriğindeki demir, bakır, fosfor ve magnezyum kasların düzgün çalışmasını destekliyor.
Soğuk havaların gelmesiyle vücut ısısını korumak ve enerji seviyesini yüksek tutmak zorlaşabiliyor. Susamdan gelen doğal bileşikler (özellikle sesamin ve sesamolin) güçlü antioksidan özellikler taşıyor. Bu maddeler hücreleri serbest radikallere karşı korurken kış boyunca vücudun dirençli kalmasına katkı sağlıyor.
Tahinin buruk ve kavrulmuş lezzeti geleneksel olarak pekmezle taçlandırılıyor. Ancak kış kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bu ikiliyi tüketirken porsiyon kontrolünü kaçırmamak kritik önem taşıyor. Uzmanlar, 1 yemek kaşığı tahinin içerisine en fazla 1 tatlı kaşığı pekmez eklenmesini öneriyor. Özellikle kan şekeri dengesine dikkat eden kişilerin, pekmezin doğal olsa dahi meyve şekeri yükü taşıdığını unutmaması gerekiyor.