YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU SİHİRBAZI 2025: YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? YKS taban puanları ve sıralamalar...

2025 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte üniversite adaylarını önemli bir süreç bekliyor. Hayal ettikleri üniversiteye ulaşmak isteyen binlerce öğrenci, doğru bölüm seçimi konusunda yoğun bir araştırma içinde. Bu noktada, YÖK tarafından sunulan YKS Tercih Robotu, geçmiş yıllara ait verilerle adaylara rehberlik ederek karar sürecini kolaylaştırıyor. 2025 YKS taban puanları, sıralamalar ve kontenjan bilgisi bu aşamada en büyük rehberlerden bir tanesi oluyor. İşte 2025 YÖK Atlas tercih robotu ve detaylar...
30 Temmuz bugün yayımlanan YKS tercih kılavuzu sonrası adaylar üniversite tercih işlemlerine 1 Ağustos tarihinde başlayacak.
Aday öğrenciler tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapacak.
YÖK Atlas, üniversite adaylarına programların geçmiş yıl taban-tavan puanlarını, başarı sıralarını, kontenjan durumlarını sunan bir tercih destek platformudur. Adaylar, puanlarına ve sıralamalarına göre kendilerine en uygun bölümleri filtreleyerek karşılaştırma yapabilir.
YÖK Atlas Tercih Robotu'na giriş yapmak için yokatlas.yok.gov.tr adresine girmeniz yeterlidir:
YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ (LİSANS)
ÜNİVERSİTE TERCİH SİHİRBAZI (ÖN LİSANS) İÇİN TIKLAYINIZ
2025 YKS kılavuzuna göre adayların toplam 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu tercihlerden bazıları TYT ile öğrenci alan ön lisans programları, bazıları ise SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleriyle öğrenci kabul eden lisans programları olabilir. Adaylar tercihlerinde puanlarını değil, başarı sıralarını esas almalı.
Adaylar YKS tercih listelerini çıkarmadan önce 2-4 yıllık (ön lisans-lisans) üniversite taban puanları listelerini kontrol ediyor. Yıl yıl takibe alınan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar ile örnek listeler oluşturuluyor. 2025 yılına ait puanlarla tercih yapacak öğrencilerin bir önceki senelerin sıralamalarını ve taban puanlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ