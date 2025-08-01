YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU SİHİRBAZI 2025: YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? YKS taban puanları ve sıralamalar...

2025 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte üniversite adaylarını önemli bir süreç bekliyor. Hayal ettikleri üniversiteye ulaşmak isteyen binlerce öğrenci, doğru bölüm seçimi konusunda yoğun bir araştırma içinde. Bu noktada, YÖK tarafından sunulan YKS Tercih Robotu, geçmiş yıllara ait verilerle adaylara rehberlik ederek karar sürecini kolaylaştırıyor. 2025 YKS taban puanları, sıralamalar ve kontenjan bilgisi bu aşamada en büyük rehberlerden bir tanesi oluyor. İşte 2025 YÖK Atlas tercih robotu ve detaylar...