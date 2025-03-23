Haberler Yaşam Haberleri Yok böyle hırsızlık! Kendi aracını çaldı! Sebebi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 23.3.2025 10:41

Yok böyle hırsızlık! Kendi aracını çaldı! Sebebi pes dedirtti!

Bursa'da bir kişi, parası olmadığı için tamirciye bıraktığı aracını çaldı. İlginç olay, güvenlik kamerasından çözüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın sahibinin yedek anahtar ile aracı açtığı, daha sonra da çalıştırarak çevreden uzaklaştığı görüldü.

İHA
Yok böyle hırsızlık! Kendi aracını çaldı! Sebebi pes dedirtti!

Olay, bir tamirci dükkanının önünde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, aracını tamirci dükkanına bıraktı. Tamirci ise aracı tamir ettikten sonra dükkanın önüne park etti.

Sabah dükkana gelen tamirci, müşterisinin aracını göremeyince panikleyerek güvenlik kameralarını izledi.

KENDİ ARACINI ÇALDI

İlgin olay, güvenlik kamerasından çözüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın sahibinin yedek anahtar ile aracı açtığı, daha sonra da çalıştırarak çevreden uzaklaştığı görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yok böyle hırsızlık! Kendi aracını çaldı! Sebebi pes dedirtti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz