Yok böyle olay! Komşuları taşındı sandı! Evine geldiğinde şaştı kaldı! Meğer...

Serik'te yaşayan Turgay Paltaoğ'lu, araç takası yapmak için evden ayrıldıktan sonra evinin soyulduğu haberini aldı. Evine geldiğinde ise kapısının kırık olduğunu ve evin tamamen boşaldığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Kendisi de bir yandan evini soyan kişiye ulaşmaya çalıştı. Araç plakasından öğrendiği şahsı aradı ama iddiaya göre engellendi.
Daha sonra babasına ve akrabalarına ulaştı. Tüm çabaları sonuçsuz kalınca hırsıza sosyal medyadan etiket yaparak eşyaları geri almaya çalışsa da bir sonuç alamadı. Olay sonrası polis ekipleri ilgili incelemede bulunarak, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
KOMŞULAR BENİ ARAYIP" TAŞINDIN MI?" DİYE SORUNCA
Turgay Paltaoğlu, "Ailemle beraber evden ayrıldıktan sonra araç takası yapmak için Korkuteli'ne gittim. Aracım arıza yaptığım için orada kaldım. Komşum beni aradı, "sen ev mi taşıyorsun? Birileri senin evinden eşya taşıyor" diye. Ben taşınmadığımı söyledim ve hemen 112'yi arayıp evimde hırsızlık olayı olduğunu bildirdim.
Daha sonra özel taksi tutarak evime geldim. Kapımın kırık olduğunu evimden eşyalarımın çalındığını gördüm ve şikayetçi oldum. En az 25 bin liralık zararım var. Halıları, perdeleri kızımın yatağını battaniyeleri, mutfak eşyalarını tamamını götürmüşler. Otomobilin plakası sorgulattım ve şahsı öğrendikten sonra telefonla aradım. Daha sonra beni engelledi. Şaşkın bir haldeyim" diye konuştu.