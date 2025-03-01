Yok böyle olay! Komşuları taşındı sandı! Evine geldiğinde şaştı kaldı! Meğer...

Serik'te yaşayan Turgay Paltaoğ'lu, araç takası yapmak için evden ayrıldıktan sonra evinin soyulduğu haberini aldı. Evine geldiğinde ise kapısının kırık olduğunu ve evin tamamen boşaldığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Kendisi de bir yandan evini soyan kişiye ulaşmaya çalıştı. Araç plakasından öğrendiği şahsı aradı ama iddiaya göre engellendi.

Daha sonra babasına ve akrabalarına ulaştı. Tüm çabaları sonuçsuz kalınca hırsıza sosyal medyadan etiket yaparak eşyaları geri almaya çalışsa da bir sonuç alamadı. Olay sonrası polis ekipleri ilgili incelemede bulunarak, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.