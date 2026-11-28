



ANNE KARNINDA 6 KEZ KAN NAKLİ YAPILAN BEBEK SAĞLIKLI DOĞDU



Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, nadir görülen kan uyuşmazlığı nedeniyle anne karnında 6 kez kan nakli yapılan bebek sağlıklı dünyaya geldi. Daha önce 6 bebeğini kaybeden 40 yaşındaki Emine Dokuz'un ilk çocuğu da kan nakliyle sağlıklı doğdu.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar tarafından yürütülen tedavide, kan uyuşmazlığının nadir görülen türlerinden subgrup uyuşmazlığı nedeniyle bebekte oluşabilecek ağır kansızlığa müdahale edildi. Anne karnındaki bebeğin kordonunda bulunan yaklaşık 3 milimetre çapındaki damardan gerçekleştirilen kan nakli, ultrason eşliğinde takip edilerek uygulandı. İlk gebelikte 10 kez kan nakli yapılan ailenin ikinci bebeğine ise 6 kez müdahale edildi. Bebek, yaklaşık 36. haftada sağlıklı şekilde dünyaya geldi.



ROBOTLARLA İNSANLARIN GÜVENLİ İŞBİRLİĞİ İÇİN YENİ SİSTEM GELİŞTİRİLDİ



Karabük Üniversitesinde, robotların insanlarla fiziksel temas halinde daha güvenli ve hassas çalışmasını sağlayacak yeni nesil seri elastik eyleyici mekanizması geliştirildi.

Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Kenan Işık'ın yürütücülüğünde, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenen proje 26 ayda tamamlandı.



Proje kapsamında geliştirilen mekanizma, robot motorları ile eklemleri arasına yerleştirilen elastik yapı sayesinde robotların dışarıdan uygulanan kuvvetlere daha kontrollü ve esnek tepki vermesini sağlıyor. Tasarım, önceki sistemlerde karşılaşılan yay mekanizmasının doğrusal çalışma sorununa çözüm getirirken, farklı yük seviyelerinde de hassasiyetini koruyabiliyor.



Teknolojiyle robotların insanlarla aynı ortamda fiziksel bariyer olmadan güvenli biçimde çalışabilmesi, üretimde verimlilik ve sürekliliğin artırılması amaçlanıyor. Sistemin sonraki aşamada dış iskelet ve rehabilitasyon robotlarında kullanılması planlanıyor.



"DİJİTAL BÜYÜKANNE" BEBEK BAKIMINA UZMAN DESTEĞİ SUNUYOR



Samsun Teknopark bünyesinde, ebeveynlerin bebek büyütme sürecinde yaşadığı tecrübesizliğe destek olmak amacıyla yapay zeka destekli "Dijital Büyükanne" platformu geliştirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Sema Gül öncülüğünde yürütülen proje, ebeveynlere bebek bakımı ve gelişim takibinde rehberlik sunuyor. Projeye OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Seren klinik deneyimiyle, Samsun Üniversitesi Yazılım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammer Türkoğlu ise yazılım altyapısının geliştirilmesiyle katkı sağladı.



Mobil uygulama veya bilgisayar üzerinden erişilebilen platformda ebeveynler, bebekleriyle ilgili sorularını yazarak ya da fotoğraf ve görüntü yükleyerek ekibe iletebiliyor. Sorular uygulama üzerinden yanıtlanırken, talep edilmesi halinde sesli ve görüntülü görüşme imkanı da sunuluyor.