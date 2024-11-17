Yol kapatıp polis aracına saldırmışlardı… Operasyonla yakalandılar

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde 16 Kasım Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında yüzleri maskeli bir grup korsan gösteri düzenledi ve terör propagandası yaptı. Bağcılar İlçesi Demirkapı Mahallesi'nde yolu kapatan teröristler çevreye ve iş yerlerine havai fişek ve taşlarla saldırdı.

Sloganlar atan teröristler ellerindeki molotof kokteylleri ile çöp konteynırlarını yaktı. Hain saldırıda yaralanan olmazken, olaya müdahale eden polis aracına da havai fişek ve taşlar atan teröristler olay yerinden kaçtı. İstanbul Emniyeti kaçan teröristleri yakalayabilmek için çalışma başlattı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; olaya karışan F.İ. (27), F.İ. (18) ve Y.İ. (18) isimli üç kişiyi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyellere ve bir balistik yeleğe el konuldu. Olaya karışan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.