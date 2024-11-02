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Giriş Tarihi: 2.11.2024 17:02 Son Güncelleme: 2.11.2024 17:06

Yol kenarında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

İstanbul Pendik'te yol kenarında silahla başından vurulmuş halde Ahmet Ö.’ye ait olan erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yol kenarında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

Tersane Kavşağı'ndaki ağaçlık alanda, olay meydana geldi. Bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin başından silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin Ahmet Ö. (39) 'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekerek ağaçlık alanda uzun süre el dedektörü ile arama yaptı. Olay yeri incelme ekiplerinin çalışmalarının tamamlamasının ardından Ahmet Ö'nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Yol kenarında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu
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